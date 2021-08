Pandemia de coronavirus nu se va încheia prea curând. În ce an vom scăpa de marea problemă a omenirii

Actrița Carmen Tănase este pesimistă în ceea ce privește modul în care va evolua pandemia de coronavirus. Prea curând nu vom scăpa de această problemă, după cum a anunțat artista. Care a afirmat că abia în 2028 se va încheia totul, conform unul plan despre care Carmen Tănase spune că a citit.

Carmen Tănase susține că pandemia nu se va încheia prea curând și vorbește despre un plan

„2028, aşa e planul să se termine pandemia. Aşa am citit eu, nu e din capul meu şi nici nu am citit în horoscop. Eu cred că vom fi şi victimele unei crize economice fără precedent, dar nici asta nu e atât de grav, cât criza psihologică, ce se întâmplă cu oamenii în interiorul lor.

Echilibrul acestei lumi a fost stricat de această pandemie. Statul ăsta pe loc ne ucide înăuntru. Oamenii nu mai au perspectivă, s-a terminat”, a afirmat Carmen Tănase la emisiunea „Subiectiv” de la Antena 3.

Actrița a plecat din București și s-a mutat la țară din cauza situației create de pandemia de coronavirus. „Pandemia a determinat această decizie, a fost ideea băiatului meu, am căutat să fugim şi ne-am gândit să ne apropiem un pic de natură. Stau într-un loc minunat, cu pădure, căprioare, vulpi. Acolo, dacă nu ai avea informaţii din afară, nici nu ai şti că e pandemie. Oamenii muncesc normal, se poartă normal”, a mai afirmat Carmen Tănase pentru sursa citată.

A lăsat Bucureștiul și s-a mutat la țară

Actrița explica de ce a decis să lase în urmă Capitala și să trăiască într-un alt loc mult mai atractiv. „Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit”, afirma Carmen Tănase pentru impact.ro.