Pentru a vedea care sunt cauzele acestor simptome, Carmen Tănase a mers la spital să se asigure că nu suferă de vreo afecţiune gravă, care să-i pună viaţa în pericol.

Actriţa a profitat de perioada de pauză pe care o are acum, între filmări, şi a mers să facă nişte controale mai amănunţite.

„Răgazul acesta l-am folosit să-mi fac toate investigaţiile medicale. Este un cerc vicios programatul la medic. Am profitat de răgazul acesta, mi-am făcut şi eu controale, mă durea spatele, nu mai puteam merge, îmi amorţea un picior, inima îmi fâlfâia. Dar mai am. Am învăţat că trebuie să am grijă”, a spus Carmen Tanase.

„Lumea zice că sunt arogantă, dar nu sunt arogantă! Nu vreau să stau în rând! Am făcut o fixaţie pentru asta! Nu vreau! De aceea nu vreau să merg la premiere. Nu vreau! Mă duc după o săptămână. Da, dar toată lumea… Nu vreau!”, a mai spus actriţa.

În urmă cu câţiva ani, Carmen Tănase s-a operat la glanda tiroidă, însă problemele nu au încetat.

„Eram foarte nervoasă. Familia era lipită de pereți când intram în casă. Când m-am dus să mă operez, aveam o gușă enormă! Foloseam eșarfe chiar și la teatru, ca să o acopăr. A fost o simplă operație și m-am recuperat repede”, mărturisea actriţa în urmă cu ceva timp.

Carmen Tănase a trecut cu bine prin două operaţii menite să o scape de durerea de spate, dar fără succes, potrivit romaniatv.net

Te-ar putea interesa și: