Scandal pe bugetul Timișoarei: Consilier PSD: ”Să nu umble cu studii de fezabilitate supraevaluate și inutile”

Consilierii locali PSD din Timișoara nu vor vota bugetul propus pentru anul în curs. Aceștia susțin că proiectul de buget nici măcar nu a fost discutat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local municipal. Scandalul ia amploare, primarului cerându-i-se ”să nu umble cu studii de fezabilitate supraevaluate și inutile”.





Social-democrații spun că pentru proiectul de buget se vor abține de la vot, după ce ani la rând au propus amendamente și proiecte de care nu s-a ținut cont. Unii din consilieri au aflat abia ieri că azi se votează bugetul.

„În acest an, joi după-masă am primit de la aparatul primăriei că vineri trebuie să ne adunăm la comisii și ni se dă o listă de 12 puncte cu ordinea de zi. Noi am primit pe mail titlurile, nu apărea niciunde bugetul. Luni dimineață am primit pe mail altă ordine de zi în care la punctul 2 apare bugetul. (…) Bugetul era clar că trebuie să fie de mult pregătit, pentru că nu se întâmplau lucruri spectaculoase. Nu l-am discutat în nicio comisie. Vineri, în timp ce aveam ordinea de zi cu 12 puncte, fără buget, a venit directoarea economică și a adus dosarele pe masă. Ani de zile am votat bugetul cu amendamente în care am încercat să introducem niște obiective care consideram noi că sunt oportune, niciunul nu s-a realizat”, a explicat Idolu, liderul aleșilor locali PSD, conform Tion.ro.

PSD-iștii susțin că, în alocarea banilor pentru studii, anul acesta s-a depășit orice limită. „Oare aceste taxe suplimentare trebuie să finanțeze proiecte, studii, unele aberante, în valoare de 20,4 milioane de lei. Cum să votezi a doua oară SF pentru metrou în Timișoara? Cum să votăm o sumă, SF-uri pentru proiecte, foraje, fântâni în oraș, peste tot fântâni ornamentale? Votez cu două mâini ce este pentru sănătate, dar de ce trebuie să votăm proiecte inutile?”, a continuat Idolu.

Social democrații se vor abține de la vot la buget. Proiectul are, totuși, toate șansele să treacă, deoarece liberalii au voturi, însă, PSD-iștii doresc ca prin abținerea lor in corpore să tragă un semnal de alarmă.

Simona Halep, CE VICTORIE! Tiriac a umplut-o de bani! Cu cine joaca in optimi

Pagina 1 din 1