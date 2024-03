Monden Scandal monstru la Insula de 1 milion, de la Kanal D. Și-au aruncat cuvinte dure







Scandal în episodul cu numărul patru din „Insula de 1 milion”. Mai mulți concurenți s-au certat după ce vesticii au căzut la ruletă pentru a patra oară. Protagonistul tensiunilor este Micuțu, care nu s-a mai abținut și a răbufnit.

Scandal la Insula de 1 milion

„Nu se poate să meargă un om să-ți facă mâncare în tabăra ta și tu a doua zi să-l calci în picioare. Ești un gunoi!”, a răbufnit Micuțu.

Vesticii au declarat că rivalii săi au adunat multe frustrări și că n-au mai putut suporta. „Sunt foarte multe frustrări în tabăra aia și pur și simplu au răbufnit acum”, spune Tudor Andronic. Momentan, vesticii dețin puterea, căci ruleta a ales, din nou, un concurent din tabăra lor.

De această dată, frâiele jocului sunt deținute de Bianca. Tânăra va face următoarele patru nominalizări și deja are câteva ținte puternice în vizor. „Este un om foarte important acolo și este un om care ține campul unit”, a spus Bianca, făcând referire la unul dintre concurenții pe care îi va alege.

Primii concurenți eliminați de la Insula de 1 milion

Pe contul de Instagram Viperele Vesele s-a aflat cine va părăsi competiția de la Kanal D. Alex Filip, Florica Boboi, fosta câstigătoare a sezonului 10 al emisiunii Chefi la Cuțite, Spiridon Catalin și Cristian Anheliuc vor pleca acasă și vor pierde șansa de câștiga marele premiu. S-a spus că și Armin Nicoară va fi eliminat din emisiune.

„În avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de instagram Viperele Vesele, vă anunțăm că Alex Filip, Florica Boboi, fosta câstigatoare a sezonului 10 al emisiunii Chefi la Cuțite, Spiridon Catalin și Cristian Anheliuc se numără printre primii eliminați din emisiunea Insula de 1 milion”, scrie sursa citată.

De ce a venit Armin Nicoară în emisiune

Armin Nicoară a spus la începutul emisiunii că a venit să demonstreze că diabeticii pot față oricărei provocări. El a declarat că poate rezista în condiții extreme și că își merită locul în competiție.

„Eu am fost dat la o parte și exclus din societate când am devenit diabetic. Am devenit să demonstrez că și noi, persoanele cu probleme, putem rezista în condiții extreme”, a mărturisit Armin Nicoară.