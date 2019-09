Denise Rifai a fost prezentă la ședința consiliului pentru a acuza că realizatorul Mircea Badea o jignește constant și a cerut CNA să „reglementeze tipul acesta de abuz și derapaj”.

„Mi-aș fi dorit să fi venit aici poate după ce m-ați fi ajutat deja. Am venit să vă rog și nu o să plec de aici până nu o să am măcar promisiunea din partea dumneavoastră că sunteți pentru noi, jurnaliștii, instanța care trebuie să reglementeze tipul acesta de abuz și de derapaj pe care jurnalistul Mircea Badea îl face în mod constant și repetat ori de câte ori probabil are câte o zi mai nefavorabilă domniei sale.”, a declarat Rifai, la începutul ședinței, conform paginademedia.ro.

„Mă simt jignită. Mă simt sub un asalt de jigniri continue care sunt total în contra dreptului meu la imagine, dreptului meu la demnitate, reputației mele de jurnalist și libertății mele religioase. Domnul acesta nu respectă nimic.”, a continuat jurnalista.

Denise Rifai a mai adăugat că se simte revoltată pentru că Mircea Badea o jignește și îi râde în nas la televizor.

„Eu am venit să vă cer ajutorul, în contextul în care mă așteptam deja ca dumneavoastră să mă fi ajutat. Eu am nevoie să mă ajutați, pentru că tipul acesta de limbaj trebuie oprit. Asta nu e presă. Sunt revoltată, sunt supărată și eu nu pot să ajung acasă în fiecare seară și să mă sune colegii din televiziune. Am familie, am prieteni, am colegi.

Omul acesta nu poate să mă jignească la nesfârșit și să-mi râdă în nas la televizor. După ce s-a dezbătut speța mea fără ca eu să fiu audiată, domnul Mircea Badea în emisiunea de marți seara și-a umflat mușchii și a spus cum s-a terminat foarte rău pentru mine sesizarea pe care i-am făcut-o la CNA. Dumneavoastră v-ar conveni?”, a conchis Denise Rifai.

La rândul său, pe parcursul ședinței, Monica Guvernat a întrebat-o în repetate rânduri pe realizatoarea Realitatea TV „cine a aruncat primul piatra?” în scandalul cu Mircea Badea. Totodată, aceasta a întrebat-o pe realizatoare dacă seamănâ cu Ana Pauker, făcând aluzie la o declarație a acesteia de la începutul anului atunci când emisia postului Realitatea TV a fost suspendată timp de 10 minute.

Te-ar putea interesa și: