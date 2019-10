Raportul de respingere a inițiativei legislative a fost adoptat cu 12 voturi „pentru” și 10 „împotrivă” și urmează să ajungă într-unul din plenurile Camerei Deputaților pentru a fi votat, în calitate de prim for sesizat.

Voturile „pentru” au fost date de către reprezentanţii PNL, USR şi minorităţilor naţionale, iar împotriva desfiinţării SIIJ au votat cei de la PSD

„Ioan Cupșa, deputat PNL – Noul ministru din Guvernul PNL cu certitudine va susține și cred că va duce la bun sfârșit acest demers desființare a SIIJ. Nu vă mai e utilă. Dacă nu mai sunteți la putere la ce vă mai este utila, domnule Iordache.

Nicușor Halici, președintele Comisiei juridice, deputat PSD – Dacă nu ne mai e utilă, ținem la independența judecătorilor. În ceea ce privește susținerea în continuare a USR, o înțeleg. Nu e legitimă, e de înțeles, dar vă descalifică complet.

Stelian Ion, deputat USR – A renunțat la niște căi de atac pentru domnul Hrebenciuc, domnul Sebastian Ghiță. Acolo e stat în stat. Dacă unul dintre procurori săvârșește orice fel de infracțiune, doar colegii să se vor pronunța, vor decide dacă se face sau nu anchetă. Asta înseamna stat în stat.

Stelian Ion, deputat USR – O mare parte dintre anchetele de la DNA s-au dus pe această filieră pe SIIJ în mod artificial. Faptul că era nominalizată o persoană, că era anchetată o persoană și avea calitatea de judecător a dus din start la declinarea de competență pentru această secție. Deci această Secție este o pagubă. Nu știm cu ce magistrați ați discutat, dar asociațiile reprezentantive ale magistraților au invocat acest argument. Dacă vă faceți că nu vedeți, e treaba voastră, dar să știți că pierdeți orice credibilitate pe care de altfel nu ați avut-o niciodată. Ați încercat să aduceți modificări negative legislației.

Florin Iordache, deputat PSD – Înțelegi mai greu, îți explic după aia. Da, da înțelegi mai greu.

Stelian Ion, deputat USR – E grav să spuneți că avem puține condamnări ale judecătorilor. Dvs. ați spus-o.

Nicușor Halici, președintele Comisiei juridice – Tocmai am spus că dacă sunt sub 10 condamnări.

Eugen Nicolicea, deputat PSD – Criticile internaționale care se referă la criticile aduse de parlamentari justiției sunt foarte vehemente și sunt și în MCV. De astfel, noi am adoptat un cod de conduită care ne face să ne abținem de la astfel de declarații. Domnul Stelian Ion este singurul pe care l-am auzit în ultima vreme atacând justiția. O să iau stenograma și am s-o public cu ce a zis despre ce face Secția specială, ș.a.m.d.

Nicușor Halici, deputat PSD – Procurorul-șef e numit pe criterii profesionale, nu politice.

Ioan Cupșa, deputat PNL – O altă inițiativă legislativă are același obiect, desființarea SIIJ. Ne-am permis acolo să vorbim, preluând din presă, din rapoartele făcute de către Comisii, instituții internaționale și un aspect care pentru noi e relevant. Pare că această secție, în afară de a crea mijloace să controleze justiția, produce și un efect de intimidare asupra magistraților. Această intimidare a magistraților este din păcate un fapt. Ați vorbit despre 60.000 de dosare și doar despre 10 magistrați condamnați. Nu știu care a fost intenția dvs întrutotul, dar în ceea ce privește afirmația dvs, mesajul a ajuns la magistrați. E vorba despre o amenințare a unui parlamentar care se dedă la o astfel de intimidare a magistraților.

Nicușor Halici, deputat PSD – Dacă din 60.000 doar 10 sunt condamnați, înseamnă că celelalte sunt ținute în sertare. (…) Mai vedem corpul magistraților judecătorilor din CSM care sunt blocați de o parte a CSM să numească pe criterii exclusiv profesionale, nu politice, nu se poate.

Ioan Cupșa, deputat PNL – Atunci când am pronunțat anumite cifre am făcut-o pentru a releva care este întinderea fenomenului. Am făcut-o folosindu-mă de datele pe care le-ați urcat pe site. Am avut argumente obiective, consistente, nu de natură politică, în legătură cu nevoia de a desființa această secție specială. V-am auzit vorbind despre principiul specializării, nu v-am auzit aducând un singur argument care să ne răstoarne această susținere.

Cătălin Predoiu, deputat PNL – Unul dintre antevorbitori a menționat MCV pentru că e conținută și în raportul precedent, este și în cel actual, și recomandarea este aceeași, respectiv că e o soluție nefericită și se recomandă desființarea. Cred că de aceea s-a făcut această legătură. Vreau să vă citesc presa națională de azi care, citând surse de la Bruxelles, se pare că Bulgaria va fi scoasă de sub monitorizare. Începând cu acest raport Bulgaria devine practic un stat ca și statele vechi fondatoare ale UE, fără niciun fel de diferență. Vreau să vă întreb care a fost politica mai dreapta a sistemului bulgar care să bifeze mecanismul, sau a celui românesc care a înțeles să rupă legăturile cu acest raport. Parlamentul trebuie să găsească cea mai înțeleaptă soluție la toate problemele, inclusiv la cea a SIIJ.

Nicușor Halici, deputat PSD – Într-o anumită măsură aveți dreptate. E adevărat că Bulgaria nu are nici DNA, nici ANI, și nu trebuie să îndeplinească atâtate condiționalități. Fără să aibă DNA, ANI, ce să mai vorbim de alte secții. La noi din mai puține recomandări au derivat altele și altele. La ce achiesez eu este faptul că ei și-au jucat bine cartea, mă refer la anul 2012, când noi eram într-o situație mult mai favorabilă. Astăzi ei sunt într-o situație mai favorabilă. Azi au negociat politic și cu secții și fără secții. Noi că ne ducem și ne reclamăm unii pe alții la Bruxelles, nu reușim. Cel puțin din punct de vedere al Camerei Deputaților noi am bifat cam tot ceea ce era în ultimul raport”.

Proiectul USR prevede: „Art I Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se desființează. Art V Procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, își desfășoară activitatea în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție revin la parchetele de unde provin sau se încadrează la alte parchete unde au dreptul să funcționeze, potrivit legii. (2) De la data revenirii la parchetele unde provin, procurorii acare au activat în cadrul SIIJ își redobândesc gradul profesional de execuție și salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condițiile legii, în timpul desfășurării activității în cadrul selecției”.

De asemenea, „la data intrării în vigoare a prezentei legi, încetează detașările ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție”, arată sursa citată.

„Specialiștii cu statut de funcționar public din cadrul Secției de investigare a infracțiunilor din justiție se eliberează din funcție cu aplicarea dispozițiilor corespunzătoare din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici”.

Parlamentarii USR argumentează, în expunerea de motive, că au fost critici în sensul în care nu există motive temeinice pentru înființarea Secției speciale.

„În esență, criticile s-au referit la inexistența unor motive care să justifice înființarea acesteia, la impactul generat asupra independenței judecătorilor și procurorilor, precum și asupra încrederii cetățenilor în sistemul de justiție penală și, în general, asupra justiției din România”, arată inițiatorii, în expunerea de motive a proiectului.

„Desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție a fost solicitată inclusiv de magistrați, sens în care amintim «Apelul magistraților români către Parlament și Guvern», semnat de peste o mie de judecători și procurori, prin care solicită, printre altele, «desființarea imediată și necondiționată a secției de parrchet separate, creată pentru investigarea infracțiunilor comise de judecători și procurori»”, conchid aleșii USR, în expunerea de motive a inițiativei legislative.

De asemenea, PNL a depus la Senat, la rândul său, un proiect de lege prin care solicită desființarea acestei Secții

Referitor la această inițiativă, Biroul Permanent al Senatului a trimis la Comisia juridică proiectul legislativ al PNL ce prevede desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Comisia juridică trebuie să adopte raportul pe proiectul de lege până pe 5 noiembrie, potrivit cotidianul.ro

