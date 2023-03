Scandal la UNITER, după retragerea nominalizării regizorului Andriy Zholdak. Regizorul Tompa Gabor: „Protestez împotriva unor asemenea demersuri”

Regizorul Tompa Gabor a transmis un mesaj cu privire la retragerea nominalizării regizorului Andriy Zholdak de la premiile UNITER. Decizia a fost luată de juriu în urma unei petiții semnată de un „grup activisto-ideologic”. Regizorul român este împotriva unei astfel de acțiune și susține că spectacolul a câștigat alte numeroase premii, printre care și Cel Mai Bun Spectacol și Cea Mai Bună Actriță.

„Referitor la controversele iscate în jurul nominalizărilor din acest an la Premiile UNITER, consider inacceptabilă ideea retragerii nominalizării lui Andriy Zholdak de către juriu la premiul pentru regie, în urma petiției unui grup activisto-ideologic, bazată pe o narativă mincinoasă, exagerată, deformată și umflată de către presa din România, în contextul spectacolului „Rosmersholm” de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, de la premiera căruia au trecut exact 6 ani! Pe vremea aceea au apărut titluri bombastice și șocante, de gen „actriță bătută de regizorul ucrainean”, care s-au dovedit a fi cu totul neadevărate în urma anchetei și investigării pe care am întreprins-o imediat după eveniment.

Menționez că de atunci spectacolul a luat numeroase premii la festivaluri internaționale, inclusiv Cel Mai Bun Spectacol, Cea Mai Bună Actriță, Cel Mai Bun Decor la Festivalul Național de Teatru, POSZT, de la Pécs, și a fost invitat la Olimpiada de Teatru de la St.Petersburg, precum și la Festivalurile Ibsen de la Oslo și Tokyo. E adevărat că au fost și atunci activiste și activiști, urmași demni ai cenzorilor din epoca comunistă, care au cerut retragerea premiilor și autocritica(!!) juriului. Exact ca în cazul „Proștilor sub clar de lună” regizat de Lucian Pintilie la Teatrul Bulandra în anul 1962, unde în urma directivelor tovarășului Dumitru Popescu „Dumnezeu”, criticii au declarat că „au văzut greșit spectacolul”!!!”, este mesajul lui Tompa Gabor postat pe pagina de Facebook UNITER.

Retragerea nominalizării regizorului ucrainean nu este văzută cu ochi buni în lumea teatrului

Regizorul Tompa Gabor susține că protestează împotriva deciziei de retragere a nominalizării regizorului ucrainean Andriy Zholdak. El consideră această decizie una negativă, care ar putea avea consecințe nefaste în contextul politic actual.

„Am convingerea că acest tip de activism neobolșevist, influențat de ideologia „woke” și „cancel culture”, este deosebit de nociv și pune în pericol creațiile artistice de mare valoare.

Ca director general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj și, în special, ca președinte al Uniunii Teatrelor din Europa protestez împotriva unor asemenea demersuri care amestecă ideologii extremiste în judecățile de valoare estetică.

Totodată atrag atenția că persecutarea continuă a unui regizor ucrainean de excepție prin repetate presiuni ideologice transmite un mesaj extrem de negativ și poate avea consecințe nefaste în contextul evenimentelor politice tragice din zilele noastre”, se mai arată în postarea de pe rețelele de socializare.