Tom Hanks, a primit „Zmeura de Aur”. Rolul managerul lui Elvis Presley l-a dus pe lista celor mai proaste prestații

„Zmeura de Aur” este o ceremonie care parodiază celebrele evenimente hollywoodiene. În cadrul acestei gale, sunt recompensate cele mai neinspirate filme și interpretări ale anului.

Tom Hanks a fost premiat cu trofeul anti-Oscar. Organizatorii ceremoniei au considerat că prestația actorului din filmul biografic „Elvis” a fost una neinspirată. Hanks a avut un rol secundar, întruchipându-l pe managerul Elvis Presley.

Dacă prestația lui Tom Hanks a fost premiată cu „Zmeura de Aur”, nu același lucru se poate spune și despre filmul „Elvis”. Pelicula s-a bucurat de un mare succes, primind opt nominalizări la Oscaruri – inclusiv la categoria dedicată celui mai bun actor, pentru Austin Butler, care l-a interpretat pe „Regele rock’n’roll”.

Tom Hanks a fost „detronat” de la titlul de „cel mai prost actor al anului”. La această categorie, el era nominalizat pentru rolul din remake-ul Disney „Pinocchio”, în care l-a jucat pe Gepetto. Totuși, statutul a fost câștigat de Jared Leto, un obișnuit al premiilor „Zmeura de Aur”.

Premiul pentru „cel mai prost film al anului” a fost primit de pelicula bibliografică „Blonde”, în care este prezentată viața artistei Marilyn Monroe.

Ce este ceremonia „Zmeura de Aur”

„Golden Raspberry Awards”, numele oficial al premiilor „Zmeura de Aur”, denumite și Razzies, au fost inventate într-un bar din Los Angeles, în anul 1981, de foști studenți în arte cinematografice și de profesioniști din industria de la Hollywood.

An de an, această ceremonie de decernare a premiilor are loc cu o zi înainte de Oscar. Organizatorii satirizează celebrele distincţii hollywoodiene, iar în acest an au făcut o auto-parodie, atribuindu-şi un premiu pentru nominalizarea unei actriţe trecută recent de copilărie. Ei au anulat luna trecută nominalizarea lui Ryan Kiera Armstrong pentru rolul din „Firestarter”, pe care l-a interpretat la vârsta de 12 ani.

Aceasta nu este singura greșeală pe care organizatorii au făcut-o. În 2022 au creat o categorie dedicată exclusiv interpretărilor considerate dezamăgitoare ale lui Bruce Willis. După ce familia a anunțat că actorul suferă de o tulburare cognitivă, fiind diagnosticat ulterior ca o formă de demență incurabilă, premiul a fost retras.