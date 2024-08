Monden Scandal la salonul Oanei Marica. Bunesa ar fi bătut o angajată







Oana Marica, fosta iubită a lui Adrian Mititelu Jr, a fost acuzată că a bătut și umilit o angajată a salonului său. Tânăra a depus plângere la poliție după ce „Bunesa” ar fi zgâriat-o, lovit-o și aruncată din salonul de înfrumusețare. Aceasta ar fi devenit agresivă după ce angajata i-ar fi cerut salariul.

Oana Marica ar fi bătut o angajată

Florentina Dumitru a cunoscut-o pe Oana Marica când lucra la un alt salon de lux din zona Herăstrău, unde obișnuia să-și facă manichiura chiar Anamaria Prodan. Aceasta a spus că fosta lui Adrian Mititelu Jr. s-a rugat de ea să lucreze în salon. Tânăra a declarat că i-a adus foarte mulți clienți Oanei, dar că nu ar fi apreciat nimic.

„Motivul principal pentru care am decis să nu mai lucrez la salonul Oanei Marica a fost faptul că am o fetiță de doi ani și zece luni și nu am cu cine să o las. Am anunțat-o cu 30 de zile înainte, tocmai pentru a avea timp să-și găsească pe altcineva. Ieri, am mers la serviciu să-mi iau salariul, însă nu a vrut să-mi dea banii care mi se cuvin pentru ultima lună de muncă. Mai mult, m-a pus să plătesc o freză, care era stricată de doi ani, adică dinainte ca eu să lucrez în acest salon”, a spus angajata.

N-a vrut să-i dea salariul

Angajata a declarat că au început să se certe după ce „Bunesa” i-a zis că nu îi dă banii. Ea a spus că Oana a zgâriat-o, jignit-o, bătut-o și că ar fi dat-o afară din salon. Aceasta a mărturisit că nu a vrut să plece fără salariu pentru că are multe cheltuieli și doi copii de crescut.

„Când am auzit că nu-mi dă salariul, m-am supărat și am început să ne certăm. A țipat la mine, mi-a vorbit urât, mi-a spus să ies din salon. Cum să plec fără bani, când am doi copii de crescut? Eu nu mi-am bătut joc, eu am muncit. Când i-am spus că nu plec fără dreptul meu, s-a repezit la mine să mă bată, m-a zgâriat, m-a luat de mâini, m-a îmbrâncit”, a spus Florentina Dumitru.

Angajata a spus că „Bunesa” se comportă urât și cu ceilalți angajați, dar și cu clienții, pe care îi pune să plătească și o apă.Florentina Dumitru a mers la Secția 2 Poliție, unde a depus plângere împotriva Oanei. Oamenii legii au trimis-o și la Institutul de Medicină Legală, urmând să fie continuate cercetările.

Oana Marica nu recunoaște nimic

Oana Marica a spus că Dumitru Florentina minte și că nu este angajata ei așa cum pretinde. „Nu există așa ceva. Nu este angajata mea, nu cunosc. O fi fost vreo angajată veche. Astăzi este ziua mea”, a declarat fosta lui Mititelu Jr. pentru rețeteșivedete.