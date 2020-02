De asemenea, David a precizat că şedinţa conducerii filialei braşovene, programată pentru vineri seara, nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum.

„Am constatat, astăzi, că a fost depusă o demisie din PNL, a domnului Kadaş. (…) Nu avem ce să mai discutăm atâta timp cât un coleg îşi dă demisia, nu am putut decât să luăm notă de aceasta. Începând de astăzi, nu mai este membru al PNL”, a precizat Dragoş David.

În ce priveşte afirmaţiile liderului PSD Braşov, senatorul Marius Dunca, care a spus, într-o conferinţă de presă, că „PNL a aşezat clanurile interlope la masa deciziilor publice”, acuzându-l pe Adrian Veştea că ar lua apărarea „locotenenţilor” prin faptul că nu „l-a dat afară din partid pe Kadaş”, liderul PNL Braşov a spus că este vorba despre „un senator PSD născut din pixul lui Dragnea, care, în decursul anilor, nu s-a afirmat prin absolut nimic decât prin a crea scandaluri şi a atrage atenţia crezând că poate, poate îi va creşte şi lui notorietatea în vreun fel”.

„Nu cred că astăzi are vreo recomandare, nu cred că, în decursul timpului, a avut curajul de candida uninominal, de a se prezenta în faţa cetăţenilor judeţului Braşov pentru a obţine voturile, iar lucrul acesta nu-l spun doar eu, la nivel declarativ, cred că îl poate spune orice sondaj, orice analiză sociologică care poate fi făcută, fiindcă în felul acesta putem să ne dăm seama care este potenţialul dumnealui. A ieşit cu acuze şi în campania trecută – pentru că el se activează de fiecare dată în prag de campanie electorală – înainte de europarlamentare a spus că eu sunt de vină că nu s-a îndiguit Bârsa, deşi PSD era la guvernare şi avea un contract în acest sens, că aeroportul nu se face din cauza lui Adrian Veştea sau mai ştiu eu ce acuze. Am văzut reacţia braşovenilor şi am văzut-o cât se poate de clar la cele două alegeri”, a afirmat Adrian Veştea.

Acesta a subliniat că de la venirea sa în parti, în urmă cu 16 ani „s-a bătut pentru a construi obiective strategice atât pentru Râşnov, cât şi pentru Braşov”.

„În cei patru ani, la nivelul CJ, în proporţie de 99% (…) nu am avut opozanţi decât în anumite momente, când îşi aduceau aminte că anumite localităţi ar trebui să primească mai mulţi bani decât altele sau pe teme cum ar fi plafonarea salariilor din aparatul bugetar (…) şi sunt în stare să privesc în ochii tuturor braşovenilor, pentru că eu consider că este o măsură echilibrată şi echitabilă pentru societatea braşoveană. PSD are reprezentanţi în toate comisiile şi au fost în unanimitate cu toate punctele de pe ordinea de zi a acestor comisii. Mai mult decât atât, toţi au votat, ei au stabilit cine să-i reprezinte în comisiile de specialitate – iar unii dintre ei sunt medici şi astăzi sunt senatori. Şi cred că ar trebui să se ţină cont de acest lucru, fiindcă nu Adrian Veştea a nominalizat pe nimeni într-o comisie, ci, din contră, ei, cu toţii, şi-au adus aportul, au votat atât preşedinţi de comisii, persoane desemnate în anumite activităţi”, a subliniat Veştea.

„Nu cred că Adrian Veştea este responsabil pentru ce fac unii sau alţii, sau ce mesaje îşi transmit”, a spus liderul PNL Braşov.

Senatorul Marius Dunca a spus că a fost ameninţat, printr-un mesaj pe telefon, de consilierul autosuspendat din PNL Andrei Kadaş.

Totodată, conform lui Dunca, primarii PSD din Zărneşti şi din Săcele au fost, la rândul lor, ameninţaţi, primului fiindu-i incendiată casa, iar celui de-al doilea fiindu-i tăiate frânele de la maşină, în ambele cazuri existând dosare penale pe rol.

„PNL a aşezat clanurile interlope la masa deciziilor publice. Toată lumea a văzut care sunt legăturile între Veştea (Adrian Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean şi lider al PNL Braşov – n.r.) şi PNL şi Kadaş. (…) Veştea a promovat oamenii pătaţi, şantajabili, care pun interesele mafiote mai presus de cele ale braşovenilor. A permis clanurilor mafiote să ia decizii în ce priveşte administrarea judeţului. (…) Sub conducerea PNL şi Veştea primim ameninţări”, a afirmat Dunca, subliniind că va înştiinţa organele abilitate ale statului în privinţa ameninţărilor pe care le-a primit, potrivit agerpres.ro

