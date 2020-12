Nu doar Cătălin Botezatu este acuzat de soţia vedetei tv Mădălin Ionescu. În prim-plan apare şi Raluca Bădulescu, despre care Cristina Şişcanu susţine că nu are nicio pregătire pentru a putea juriza în cadrul show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Maurice Munteanu este singurul care i-a câştigat respectul Cristinei. Editorul de modă a convins-o pe concurentă că merită să facă parte din juriul emisiunii de la Kanal D. Scandalul care a dus la dezvăluirile incendiare a început de la Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu a susţinut că Şişcanu îşi bate joc

Cristina Şişcanu a apărut în gala Aripi de înger de la Bravo, ai stil într-o salopetă neagră, care era decorată cu multe cristale şi cu nişte aripi negre. Foarte atrasă de salopete, Raluca Bădulescu a avut o reacţie dură la adresa concurentei, care la rândul ei a avut o ieşire nervoasă.

„Este o bătaie de joc, nu va respectați nici pe voi, nici publicul. Ţinuta este o mascaradă. Tu arăți ca la un carnaval foarte slab. Aveți și pretenții de celebrități. Ai avut noroc până acum. Au fost concurente mai slabe decât tine. De câtă vreme știați de acest concept? Niciodată, în viața asta, ținuta nu este bună.

Sunt foarte dezamăgită, nu știu ce va urma dupa tine. Văd că nu vă pasă. Te-am jignit cu ceva? Eu fac comentarii despre ținute de 20 de ani. Am văzut dezinteresul și la ea, și la Oana Radu, și n-am mai putut. Ne ia la mișto. Nu mai am nici chef de glume, măcar. Vă spun sincer, concurente mai slab pregătite, ținute mai slabe ca în seara asta nu am văzut în nicio gală și în fiecare sezon s-a făcut această temă cu Aripi de Înger”, a spus Raluca Bădulescu.

Juraţii de la Kanal D vorbesc foarte urât?

În ieşirea ei nervoasă, Şişcanu a abordat o temă care ar trebui să le dea de gândit producătorilor de la Kanal D. Este vorba despre imaginea concurentelor şi despre felul în care juraţii le adresează criticile vestimentare. „Mie mi se pare bună ţinuta mea! Chiar trebuia să mă eliminaţi până acum şi nu înţeleg de ce m-aţi ţinut?

Dacă am ajuns printr-un noroc, trebuia să îmi suprimi acest noroc! Nu vin aici să va bateţi voi joc de mine! Am avut ţinute foarte bune pe care nu mi le-aţi punctat şi nu înţeleg de ce! Am fost carnea voastră de tun, în foarte multe ediţii! M-aţi transformat într-un om care se ceartă cu voi mereu, intenţionat!

Trebuie să avem şi respect pentru că nu suntem de pe drumuri! Eu nu am văzut alţi juraţi pe la alte emisiuni, care să vorbească în felul în care vorbiţi voi! Eu regret că am venit la acest show. Am ajuns la această concluzie”, a spus soţia lui Mădălin Ionescu.