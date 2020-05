Minteanu spune că a luat această decizie din cauza unor promisiuni neonorate din partea conducerii clubului de fotbal.

În replică, Dan Petrescu a afirmat că nu se pune problema ca lui Minteanu să nu i se dea banii cuveniți, ci ar fi vorba doar despre o amânare a plăților.

„Minteuan a părut o victimă în acest conflict, dar, de fapt, eu sunt victima. Mi-a promis că amâna primirea acelor prime, eu am reușit să îi prelungesc contractul cu doi ani, am vorbit cu patronul. Am fost la Alin acasă, totul era ok și apoi, când a primit hârtia de la club să semneze, a zis că nu e de acord cu așa ceva, că el n-a vorbit cu nimeni, păi eu sunt nimeni?

Marian Copilu nu a putut rezolva această situație pentru că are niște probleme de sănătate, așa că am încercat eu să mă ocup de aceste probleme.

Îi ofeream doi ani de contract, cu 100.000 de euro, dar a zis că nu e de acord să aștepte până în iunie, pentru că mereu l-a păcălit CFR Cluj. Eu va veni la antrenament acum, are contract până pe 30 iunie, dar situația nu este deloc corectă, jucătorii n-au luat banii, dar Minteuan i-a luat. Eu nu i-am mai răspuns lui Minteuan, ce să mai vorbesc cu el? Eu nu am mințit niciodată antrenorii secunzi și nu accept niciodată să mă mintă cineva.

Eu nu am ce să îi reproșez lui Minteuan ca antrenor, va sta în continuare alături de mine, până îi expiră contractul. Problema este că toți am fost de acord cu amânarea plăților, doar el n-a fost de acord. Nu s-a pus problema să renunțăm la bani, doar să amânăm plata”, a explicat Dan Petrescu pentru Digi Sport.

Alin Minteuan, antrenorul-manta de vreme rea la CFR Cluj și unul dintre cei mai vechi angajați ai grupării din Gruia, a explicat motivele care l-au dus la despărțirea de campioană.

„Este vorba despre primele de joc începând din iulie 2019 și până acum. Am încasat doar două sau trei prime, nici nu mai știu exact. Dar nu asta contează.

A existat o hârtie că ni se plătesc banii până la 15 februarie 2020, hârtie pe care eu am înregistrat-o la FRF. Bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic pe 15 februarie, nici măcar nu s-a adus în discuție depășirea acelui termen. Nimeni nu ne-a spus nimic, deși au trecut lunile.

Eu nici măcar nu am sunat să-mi cer banii care mi se cuvin. Iar marți, 28 aprilie, am fost contactat telefonic, nici măcar chemat să discutăm față în față, cum e normal, pentru că oricum am fi păstrat distanța de doi metri, ca să și glumim… Aici e vorba de lipsă de respect! Mie îmi expiră contractul pe 30 iunie 2020”, a spus Minteuan, potrivit digisport.ro