International Scandal la Bruxelles. Thierry Breton și-a dat demisia







Comisarul francez pentru Piața Internă și Servicii, Thierry Breton, a demisionat luni din organismul executiv al blocului comunitar cu efect imediat, publicând pe rețeaua de socializare X o fotografie a scrisorii sale de demisie către președintele Comisiei, Ursula von der Leyen.

Breton, scandal cu Ursula von der Leyen

În scrisoare, Breton a acuzat-o pe Ursula von der Leyen că, „în urmă cu câteva zile”, a cerut Franței să își retragă nominalizarea de candidat pentru Comisie „din motive personale”, în schimbul unui „portofoliu presupus mai influent”.

„În lumina acestor ultime evoluții - o nouă mărturie a unei guvernanțe discutabile - trebuie să concluzionez că nu îmi mai pot exercita atribuțiile în cadrul Colegiului”, a declarat Breton în scrisoare.

Anunțul său vine în timp ce von der Leyen își definitivează lista de comisari în urma alegerilor UE din această vară. Fiecare stat membru al UE va avea un loc la masa Comisiei, deși ponderea politică și importanța acestora variază foarte mult în funcție de portofoliu. președinția franceză și biroul lui von der Leyen nu au putut fi contactate imediat pentru comentarii, scrie Reuters.

Comisia Europeană se naște extrem de greu

Ursula von der Leyen a amânat întâlnirea cu liderii politici din Parlamentul European, care este urmată de anunțul public al colegiului de comisari. Informația a fost confirmată de unul dintre purtătorii de cuvânt al Parlamentului European, după ce a fost publicată inițial de Politico.

Această amânare se datorează parțial faptului că Slovenia a propus un alt candidat pe ultima sută de metri, într-un anunț-surpriză făcut luni. Guvernul de la Ljubljana a înaintat numele fostei ambasadoare Marta Kos, o propunere mai favorabilă, pentru că este femeie. Procesul de numire a unui nou colegiu de comisari a fost amânat din cauza propunerilor neadecvate pe care statele membre le-au făcut intenționat.

Ursula von der Leyen a cerut fiecărei țări să propună un bărbat și o femeie, așa cum au făcut-o și în 2019, pentru ca ea să poată asambla un colegiu cu cât mai multă egalitate de gen. Singurele excepții de la regulă au fost țările care și-au renominalizat comisarul existent.

Însă țările au refuzat să se conformeze și au trimis doar câte o persoană, majoritatea bărbați, ceea ce a atras frustrarea șefei Comisiei. Singura țară care a trimis două propuneri, un bărbat și o femeie, e Bulgaria.

Cine este Thierry Breton

Reamintim că, recent, comisarului european pentru piață internă Thierry Breton, a fost în mijlocul unui imens scandal între SUA și UE, după ce politicianul european a vrut să cenzureze interviul lui Elon Musk cu Donald Trump.

„Reprezentantul unei instituții europene de reglementare, care trăiește sub protecția noastră, încearcă să ne îngrădească dezbaterea politică. Thierry Breton e un birocrat francez plin de bani care și-a trăit întreaga viața sub protecția militară oferită de SUA. Firește că, în loc să ne mulțumească, el încearcă să se erijeze în arbitrul dezbaterilor noastre politice”, scria The Wall Street Journal la momentul respectiv.

Iar Tim Higgins, tot de la WSJ, scria că „simpla idee cum că Europa se crede capabilă să îngrădească ce se spune în cursul unui eveniment din cadrul campaniei electorale din SUA constituie o escaladare extremă a tentativelor UE de a-și impune voința în fața marilor companii tehnologice”.

„Breton și-a ales perfect momentul tentativei de interferență, dat fiind că anul acesta aniversăm 80 de ani de la Ziua Victoriei, adică ziua în care americanii au început să-i elibereze lui țara de nazism, precum și a 75-a aniversare a înființării NATO, eveniment prin care americanii au consimțit să împiedice cucerirea Franței și a altor țări europene de către comunismul sovietic”, mai scria publicația amintită.