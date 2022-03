Scandal la Antena 1! Totul s-a întâmplat sub ochii Simonei Gherghe. Tensiuni între doi concurenţi

Cuplul din emisiunea Mireasa, difuzată la Antena 1, trece prin momente dificile, asta pentru că Perneș pare să nu-i ofere spațiu partenerei sale, prin dovezile de iubire pe care le așteaptă din partea Sabrinei.

„Hai că te-am prins! Babe, vreau să-ți spun ceva!.. În orice relație pe care avut-o, eu nu știu cum este să fi iubit. Tu nu îmi cauți privirea. Poate fac ceva greșit, de ce nu îmi spui. Sentimentele tale sunt ok? Tu ești viața mea!”, i-a spus Perneș fetei, prezenți fiind în cadrul unei petreceri.

„Nu știu să arăt ceea ce simt”, spune fata

Tăvălugul iubirii a luat-o prin surprindere pe Sabrina, care declară că se află în incapacitatea de a-și exprima sentimentele, direct.

„Sentimentele mele sunt ok, și eu am de lucrat la ele. Pentru că și eu am în spate un bagaj. Problema e la mine, nu știu eu să acționez într-o relație. Nu știu să arăt ceea ce simt”, a spus fata, alegând să părăsească discuția.

Văzând că fata nu dorește să discute cu el, Perneș a forțat nota, alergând, la propriu, după iubita sa, motiv pentru care aceasta a răbufnit: „Nu te mai vreau în preajma mea. Lasă-mă”.

După acest episod, Perneș s-a refugiat în curte, profund întristat, în timp ce Sabrina a încercat să-și explice sentimentele pe care i le poartă băiatului, în platoul Capriciilor: „Sâmbătă l-am rugat de la începutul petrecerii să nu purtăm nicio discuție serioasă. Insista să discutăm, eu vreau să mă bucur de sâmbete, că mă încarc altfel de muzică și dans”.

În legătură cu această situație, doamna Eleonora comentează: „Sabrina are sentimente, dar nu le arată. În timpul săptămânii stau împreună. Ce s-a întâmplat sâmbătă… cred că nimănui nu i-a plăcut ceea ce a făcut. Cred că și ea își dă seama de niște greșeli pe care le-a făcut sâmbătă”.

Următorul sezon din „Mireasa” tot cu Simona Gheorghe

Simona Gherghe lucrează de 20 de ani în cadrul stației de televiziune Antena 1 și a fost mereu una dintre vedetele de bază. Ea a început la știri, ca prezentatoare, după care a devenit gazda unor show-uri de divertisment. Mult timp, ea a prezentat emisiunea Acces Direct, dar după ce a născut a doua oară a renunțat. Simona Gherghe a considerat că această producție nu o mai caracterizează.

La revenirea în activitate, după cea de-a doua naștere, ea a primit o nouă emisiune. Simona Gherghe a înlocuit-o pe Diana Dumitrescu, ca prezentatoare la emisiunea Mireasa.

Vedeta Antena 1 a revenit pe micile ecrane chiar în luna ianuarie, când a debutat un nou sezon din emisiunea „Mireasa”. Deși, într-o primă fază s-a anunțat că va fi înlocuită, se pare că acest lucru nu s-a întâmplat. Postul de televiziune a ales să continue următorul sezon „Mireasa” tot cu Simona Gheorghe.