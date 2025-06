Monden Scandal între Lucian Viziru și Codin Maticiuc. Se cred mari actori







Lucian Viziru și Codin Maticiuc au avut o dispute online legate de un film, mai exact unul care ar avea un scor bun în IMBD. Viziru a fost cel care a deschis cutia pandorei.

Viziru și Maticiuc, ”la cuțite”

Cei doi actori s-au contrat după ce Lucian Viziru a constat că unul dintre filmele în care joacă are un scor foarte bun pe IMDB. Drept urmare a făcut un post online legat de acest aspect. Cel care a comentat la acest lucru a fost nimeni altul decât Codin Maticiuc. ”Buun! Peste Miami Bici, Teambuilding și orice s-a mai făcut în ultimii ani. Must be good!”, a scris acest. replica lui Lucian Viziru a fost usturătoare.

”E loc sub soare pentru toată lumea”

”Nu înțeleg de ce a trebuit să dai mesajul ăsta aici. Apreciez ironia. Îți mulțumesc frumos. Eu nu am făcut altceva decât să prezint o realitate și anume că filmul norocoșii pe IMDB are un scor mai bun decât celelalte filme pe care le-ai enumerat tu mai sus. Dacă te-a deranjat chestia asta, să fii sănătos. Noi nu suntem oricum în aceiași ligă.

Nu ne putem compara cu tine pentru că filmele noastre în general… Al nostru nu are înjurături. Noi nu avem bugetele pe care le ai tu la cursa sau Miami Bici sau ce mai faci tu pe acolo, așa că scorul ăsta s-ar putea să o ia în jos, s-ar putea să o ia în sus nu ai de unde să știi. În orice caz, relax, bro (n.r.-frate), just relax (n.r.-relaxează-te), că e loc sub soare pentru toată lumea”, a spus Lucian Viziru pe tik-tok.

Iar disputa nu s-a terminat aici. În cele din urmă, Codin Maticiuc a comentat din nou la postarea lui Viziru. De această dată, a bătut în retragere legat de film. ”Nuu! chiar mă gândeam că e mai bun”, a concluzionat Maticiuc. Orgoliile celor doi se pare că într-un final au fost împăcate.