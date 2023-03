Scandal între impresarii din Superliga. Ioan Becali, acuzat că se „interferează” în transferul unui atacant de la CFR Cluj

Declarațiile lui Ioan Becali, de zilele trecute, cu privire la interesul pe care îl manifestă un anumit club față de Ermal Krasniqi au primit o replică din partea reprezentantului oficial al jucătorului. Stefano Salvini, agentul italian al atacantului kosovar în vârstă de 24 de ani, a ținut să pună lucrurile la punct. Jucătorul de fotbal, originar din Kosovo a atras atenția prin evoluțiile sale de la CFR Cluj, astfel că există interes pentru un transfer.

În spațiul public, au apărut deja informații despre atenția pe care clubul Lazio Roma o acordă fotbalistului de la CFR. Antrenorul italienilor, Maurizio Sarri, l-a remarcat pe Ermal după cele două meciuri directe din Conference League.

Stefano Salvini a ținut să clarifice lucrurile, precizând că nu este momentul începerii discuțiilor cu privire la un transfer.

„Jucătorul este fericit cu contractul de la CFR Cluj, vrea să fie din ce în ce mai bun. Momentan, face tot ceea ce depinde de el ca gruparea pe care o reprezintă să-și îndeplinească obiectivul, să fie campioană din nou. Iar el se pregătește pentru pasul următor”, a declarat Stefano Salvini.

Ioan Becali, pus la punct de agentul fotbalistului kosovar

Agentul italian l-a pus la punct pe Ioan Becali, dându-i de înțeles că un eventual transfer al jucătorului din Kosov nu este treaba lui.

„Nu are rost să interferăm cu alți agenți, cu discuții despre transferuri, cu impresari care nu sunt autorizați de către noi. Doar eu și partenerul meu din Kosovo, domnul Kastriot Telaku, putem discuta despre transferuri, dar asta la vară, nu acum în plin sezon. În această lume, doar eu și partenerul meu din Kosovo putem discuta despre o eventuală tranzacție. Situația este simplă, din punctul nostru de vedere”, a subliniat italianul.

El a confirmat că există interes din partea echipelor mari, pentru jucătorul pe care îl reprezintă, dar acesta este concentrate pe ceea ce face în prezent.

Da, sunt formații care îl monitorizează pe Krasniqi, din fotbalul mare, dar el este concentrat exclusiv la CFR Cluj. Cei din lumea agenților mă cunosc și știu și numărul meu de telefon. Mă pot suna în cazul în care va apărea vreo ofertă concretă și putem vorbi. Fără să facem vreun show. Acum, jucătorul are nevoie de liniște”, a declarat Salvini pentru Gazeta Sporturilor.

Ioan Becali, despre transferul lui Ermal Krasniqi

Zilele trecute, fostul impresar Ioan Becali a vorbit despre jucătorul Ermal Krasniqi, lăsând să se înțeleagă faptul că l-ar putea transfera la o echipă importantă.

„Krasniqi este un jucător de care este interesat un anumit club. Este kosovar, e și albanez. Eu am un prieten de origine albaneză care are o funcție la o echipă importantă și s-ar putea realiza ceva. Depinde de el. Nu pot să spun din ce țară este clubul. Dar el este un jucător important. Are doar 24 de ani, a venit din neant, nimeni nu l-a văzut. Doar Dan Petrescu. Și uite că este surpriza CFR-ului. Cred că valorează în jurul a 4 milioane de euro”, a declarat Ioan Becali pentru Fanatik.

Personajul care corespunde descrierii făcute de Becali este Igli Tare, directorul sportiv de la Lazio, echipă care a jucat recent cu CFR Cluj.

Echipa antrenată de Dan Petrescu a obținut semnătura lui Ermal Krasniqi la începutul anului 2023, când l-a transferat de la Ballkani pentru suma de 200.000 de euro. Atacantul a marcat de patru ori pentru CFR Cluj