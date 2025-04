Politica Scandal între activistul Aurelian Popa și Anca Alexandrescu. Acuzații grave de manipulare și interese ascunse







Activistul Aurelian Popa a făcut o analiză a ultimelor emisiuni și intervenții televizate ale Ancăi Alexandrescu, pe care o numește Ada Genaru (n.r.-acesta ar fi numele de ofițer acoperit pe care aceasta l-ar fi folosit). Popa susține că jurnalista nu acționează în sprijinul poporului, ci în funcție de cine o plătește.

Călin Georgescu și interviul acordat lui Tucker Carlson

Activistul a postat pe facebook o filmare în care explică de ce Anca Alexandrescu ar fi renunțat la susținerea lui Călin Georgescu. Mai exact, celebru interviu interviu acordat de acesta lui Tucker Carlson ar fi fost reprogramat nu din cauza unor chestiuni tehnice. Adevăratul motiv ar fi fost prezența lui Crin Antonescu, în studio.

”Eu știu că tu ești un suveranist autentic”, i-a spus Anca Alexandrescu lui Crin Antonescu atunci când l-a avut în emisiune, în ziua în care trebuia să apară interviul lui Carlson. ”Anca Alexandrescu a reușit în sfârșit să publice interviul cu Călin Georgescu, alaltăieri. Carlson Tucker a anunțat că același interviu pe care nu l-a mai dat, a invocat niște chestii tehnice.

Dar urma în prime-time o emisiune electorală cu nimeni altul decât Crin Antonescu. Costul întregii șarade, jumătate de milion de euro, din banii noștri care s-au dus la Realitatea Plus și indirect la Anca Alexandrescu. Suveranistă, nu? Nu mai spunem că Anca Alexandrescu i-a spus lui Crinuț: Crin, eu știu că tu ești un suveranist autentic!, a încheiat Popa.

Șcandalul a continuat

După această intervenție a activistului, lucrurile au degenerat. Anca Alexandrescu i-a transmis să îi dea cont ca să îi transfere banii. Ba mai mult l-a somat să spună cât ia pe o emisiune, ca să nu spună ea. Replica lui Popa a fost extrem de tăioasă. ”Ada Genaru, ia fi atentă aici. Dar fiți atenți și voi, nu numai că mi-a răspuns cum ar veni aici.

Dar m-a și luat ea pe mine la întrebări, bă, băiatule. Cea care a stat toată ziua și a supt țâță pesedistă a lucrat la stat. A fost în preajma tuturor celor pe care i-a îngropat, aia cu ”văduva neagră”, o fi n-o fi, nu știu! Nu numai asta, dar ea are tupeul pe mine, care nu am lucrat o secundă la stat, să mă întrebe eu cât percep pentru emisiunile mele.

Hai să-ți spun! 20 de mii de euro, tu nu te ridici la nivelul meu, minutul! Ești mulțumită? Marș, fă!” a explicat activistul.

Informația legată de faptul că Anca Alexandrescu ar fi fost recrutată cu numele de cod, Ada Genaru a fost făcută publică de Cornel Nemetzi, fost șef SIE. Acesta susține că jurnalista ar fi fost recrutată la 20 de ani și a fost folosită pentru operațiuni specifice. Așa s-ar explica și traseul acesteia ba prin presă, ba pe lângă anumiți oameni politici care nu au sfârșit tocmai bine.