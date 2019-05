Senatorul Vasile Ilea de la PSD Cluj spune că sunt necesare mai multe schimbări radicale la vârful partidului pentru ca social-democrații să revina pe primul loc în intenția de vot a românilor. El critică "manelizarea" partidului de indivizi precum Codrin Stefănescu. Mai mult, Ilea cere demisia de urgență a ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu.





„Nu mi-ar ajunge o emisiune de 5 ore să explic cum văd eu viitorul partidului. Unii discută de anticipate, eu nu cred că pot avea loc anticipate, nici vorbă. Desigur, în opoziție construiești mult mai bine, însă avem o responsabilitate ca și partid aflat la guvernare. Tot timpul am fost deschiși pentru colaborare cu colegii noștri de la ProRomânia, nu există conflict ideologic. Unii discută despre revenirea lui Victor Ponta la noi, dar nu se pune problema. Vorbim doar de o colaborare, nu vorbim despre fuziune sau altceva. Ei au drumul lor. Un alt tip de discurs e colaborarea cu ALDE”, a declarat Ilea pentru Ziar de Cluj.

„Trebuie schimbat totul din temelii, nu e normal ca cineva din partid să se gândească că trebuie să se prezinte puțini oameni la vot ca să câștigi alegerile. Eu chiar mă bucur că a fost prezență mare la vot. Că am fost sancționați, probabil am meritat asta. Nu e doar vina lui Dragnea, nu era PSD-ul lui Dragnea. Da, Codrin Ștefănescu, manelizarea partidului, a dus în derizoriu tot ce înseamnă intelectualism, ieșiri virulente fără suport real, e inadmisibil. Trebuie schimbată paradigma și la Cluj, trebuie spuse lucrurilor pe nume. Cea mai mare greșeală la noi la PSD Cluj e că am rupt puntea cu populația. Trebuie să avem un dialog real cu oamenii. Eu am avut o discuție cu colegii mei, le-am spus că au demisia mea pe masă dacă e nevoie, nimeni nu are voie să se lege de o funcție”.

De asemenea, Ilea cere demisia de urgență a ministrului Teodor Meleșcanu.

„E inadmisibil să ne batem joc de frații noștri din Diaspora, ministrul Meleșcanu trebuia să plece în două secunde. Cum adică s-au terminat buletinele de vot? Nu știau câți români sunt în UK? Meleșcanu trebuia să-și dea demisia de onoare. E frustrant să mergi pe stradă și să fii înjurat, trebuie să avem un alt tip de mesaj în Transilvania”, a concluzionat senatorul.

