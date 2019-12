În platou la emisiunea „Acces Direct”, tânăra a povestit că a avut o relaţie cu celebrul manelist de când ea avea 15 ani şi jumătate. Mai mult, a și apărut în câteva dintre videoclipurile ale lui Dani Mocanu. Bianca a mai spus că spre sfârșitul relației, Dani Mocanu a amenințat-o şi, mai mult decât atât, i-ar fi propus să se prostitueze.

„Am fost cu el de la 15 ani jumate. Nu am locuit împreună, dar plecam cu el la evenimente. La un moment dat am şi dansat la evenimente. El s-a purtat ok la început, dar la sfârşitul relaţiei eu urma să fac 18 ani şi îmi spunea direct că vrea să mă prostituez pentru el. Credeam că glumeşte la început. El mai făcea asta şi cu alte fete”, a afirmat Bianca.

În intervenția sa telefonică, Dani Mocanu a declarat că nu a avut nici o relație cu Bianca ci doar „m-am culcat de două ori cu ea”.

”Dacă are atâtea dovezi că am făcut și am dres, de ce vine la tv, să se ducă la Poliție”, a spus sec manelistul. Care a completat: ”Nu am avut nicio relație, m-am culcat de două ori cu ea, atât!”

„De ce mă acuză de aceleaşi prostii din nou după un an şi jumătate? Ea nu a avut nicio relaţie cu mine şi nu am ameninţat-o că postez vreun filmuleţ”, a conchis manelistul, potrivit cancan.ro.

