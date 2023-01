Scandal în jurul vânzării tezei de doctorat a fiicei lui Nicolae Ceaușescu. Ginerele dictatorului se declară revoltat

Teza de doctorat a Zoiei Ceauşescu, fiica cuplului dictatorial Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, va fi scoasă la vânzare într-o licitație organizată de o cunoscută casă de specialitate, din București. Prețul de pornire este mic, 200 de euro, dar experţii estimează că lucrarea va fi vândută cu câteva mii de euro.

Anul trecut, Mircea Oprean, soțul Zoiei a scos la vânzare mașina care i-a aparținut acesteia și a obținut un preț de 20.000 de euro, deși suma de pornire a fost de 500 de euro. De această dată, ginerele dictatorului se declară revoltat de vânzare, pentru că spune că ar fi o lucrare științifică. Mai mult, Oprean acuză faptul că nu i-a fost adus la cunoștință cine deține această lucrare și numele celui care o scoate la vânzare.

„Cineva a moştenit bunurile familiei Suciu. Acel cineva, nu ştiu cine este, văzându-se cu această lucrare, cu autograful Zoiei, a zis poate îi iese ceva. Lucrarea nu va fi achiziţionată pentru valoarea ei matematică, nu are cine… În domeniul acesta erau în lume cam 100 de matematicieni care pricepeau domeniul. Am atâtea lucruri de la Zoia, cum să le vând? ”, s-a întrebat retoric Mircea Oprean, conform observatornews.ro.

Despre lucrarea de doctorat a Zoiei Ceaușescu

Lucrarea de doctorat, conform descrierii, conține 276 de pagini de matematică superioară intitulate „Extrapolări Operatoriale”. A fost elaborată de Zoia Ceauşescu, singura fiica a cuplului Nicolae şi Elena Ceauşescu, în anii 80.

Iar exemplarul scos la vânzare, la licitație, este cel original, cu semnătura olografă. Vânzarea se va face pe 2 februarie, în București, de casa de licitații Artmark.

„Zoia Ceauşescu era pasionată de matematică, a şi lucrat la acel institut celebru, şi a realizat pe lângă teza de doctorat numeroase lucrări care astăzi se află în arhivele institutelor de matematică din America şi din Europa. Lucrarea are pe prima pagină şi o dedicaţie a Zoiei către domnul Suciu, unul dintre profesorii care ar fi fost membru in comisia de doctorat. Soţul autoarei, de altfel singurul supravieţuitor al familiei Ceauşescu, care are şi el un exemplar personal acasă, este revoltat de această tranzacţie”, a explicat Alina Panico, reprezentanta casei de licitație Artmark.