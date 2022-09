Scandal în Coaliție. Nicolae Ciucă l-a pus la punct pe Marcel Ciolacu. Replică neașteptată a premierului

Premierul Nicolae Ciucă și liderul PSD, Marcel Ciolacu au fost joi, 8 septembrie, protagoniștii unui scurt moment tensionat privind remanierea. Cei doi lideri au participat la un eveniment dedicat Curții de Conturi și la final au făcut declarații.

Liderul PSD a discutat și despre ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Eu, în primul rând, aş vrea să le mulţumesc colegilor mei din PSD. Ei nu au dat un vot pentru un anumit ministru, au dat un vot pentru această coaliţie. Nu poţi să dai altfel de vot decât s-a decis şi să ai pretenţia că menţii o coaliţie.

Nu există, în acest moment, în România, altă coaliţie care poate să conducă România şi le mulţumesc colegilor mei. În ceea ce priveşte votul meu, a fost un vot de principiu, în care niciun ministru, din partea mea, nu are un cec în alb şi cred că aceeaşi atitudine are şi domnul prim-ministru. Repet, votul meu a fost un vot de principiu, niciun ministru nu are un vot în alb și cred că aceeași atitudine o are și domnul prim-ministru”, a spus liderul PSD.

După afirmațiile lui Ciolacu, premierul Nicolae Ciucă a intervenit şi a precizat că „remanierea se face la guvern” . Camera Deputaţilor a respins, miercuri, cu 85 voturi „pentru”, 191 „contra” şi o abţinere, moţiunea simplă iniţiată de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, potrivit Ziare.ro.

Moțiunea contra ministrului Energiei, Virgil Popescu

Moțiunea contra ministrului Energiei, Virgil Popescu, a căzut la vot, în Parlament, dar PSD nu a votat-o doar pentru că a fost inițiată de USR. În schimb președintele PSD Marcel Ciolacu nu a votat contra moțiunii. Premierul Nicolae Ciucă nu a vrut să audă de așa ceva.

Virgil Popescu spune că USR face „același joc pe care l-au făcut mereu”.

„Au sabotat investițiile Hidroelectrica (pe Valea Jiului – n.r.) pentru Dacian Cioloș avea nevoie de multe zone protejate. Au sabotat cariera de la Roșia pentru că era campanie internă în USR, în plină criză energetică și acum sabotează România pentru că se ceartă Cioloș cu Drulă. Trebuie să fii inconștient să sabotezi producția de cărbune în această iarnă. Asta ați făcut, domnilor de la USR cu cariera de la Roșia. O vreți închisă cu tot dinadinsul. USR, vă acuz de subminarea sectorului energetic românesc și vă cer să luați măsuri împotriva lui Nicu Ștefănuță și a tuturor europarlamentarilor USR care se opun energiei hidro în România și Europa. Totul trebuie să aibă o limită”, spune ministrul Energiei.