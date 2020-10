Scandalul alegerilor pentru funcția de primar al Sectorului 1 este uriaș, după apariția unor imagini care arată cum câteva persoane au avut acces în camera unde erau depozitate buletinele de vot. Dan Tudorache, fostul edil, care conform datelor oficiale a pierdut funcția, în favoarea contracandidatei Clotilde Armand, a vorbit în această dimineață despre controversele alegerilor.

El a spus că a fost vorba despre fraudă fără dubiu. „Nu se poate așa ceva. Acei saci nu ar fi trebuit să iasă din acea cameră. E clar fraudă. Despre ce vorbim? Sub nicio formă nimic nu ar fi trebuit să iasă de acolo. Mie, în această dimineață, mi-a fost ridicat hardul pe care există imagini din acea clădire. Poliția mi l-a ridicat. Să vedem ce se întâmplă”, a spus Dan Tudorache.

Fostul primar a mai afirmat că nimeni nu trebuia să intre în camera respectivă. Tudorache crede că alegerile ar trebui anulate în București, atât pentru funcția de primar general, cât și pentru celelalte sectoare, atât timp cât există dovezi de fraudă. El a transmis membrilor partidului pe care îl reprezintă, PSD, că ar trebui să depună o solicitare, astăzi, la Biroul Electoral Central.

„Era un personal tehnic în acea cameră. Nu avea ce să caute acolo. Eu nu am intrat, am stat în tocul ușii. Un candidat de la USR se plimba printre saci. BEC-ul poate decide reluarea alegerilor. Solicitarea trebuia făcută într-un anumit termen. Dacă noi acum am aflat? O să facem solicitarea astăzi. PSD să ceară anularea alegerilor în București.

Replica lui Barna

Liderul USR Dan Barna a replicat, la Digi24, că imaginile sunt unele firești, care arată o activitate obișnuită a unei secții de votare, iar felul în care le interpretează Dan Tudorache și alți reprezentanți ai PSD este „pur și simplu ridicol”

Barna a mai spus că voturile din secțiile în care procesele verbale nu fuseseră închise au fost luate cu sacii și duse în secția de votare, pentru a fi numărate în prezența tuturor membrilor secție, deci inclusiv reprezentanți ai partidelor politice.

Mesajul Jandarmeriei

„În legătură cu imaginile apărute în spațiul public care prezintă o activitate desfășurată în data de 29 septembrie a.c. în incinta Biroului Electoral al Sectorului 1, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face următoarele precizări:

Încăperea în care sunt depozitate materialele electorale a fost desigilată la cererea președintelui biroului electoral, jandarmul întocmind, de fiecare dată, în acest sens un proces-verbal de predare-primire a încăperii respective.

Precizăm faptul că accesul în încăperea respectivă este permis doar cu acordul președintelui biroului electoral de sector, iar incinta este luată în protecție după sigilare.

Activitățile desfășurate în interiorul încăperii nu intră în competența instituției noastre atâta timp cât persoanele autorizate desfășoară activități legate de procesul electoral”, se precizează într-un comunicat al Jandarmeriei.