Politica Cum își justifică Crin Antonescu decizia de a candida







Crin Antonescu, fostul președinte PNL și al Senatului, a declarat nu și-a dorit să candideze la alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, liberalul nu s-a „dat la o parte” când liderii coaliției i-au cerut să fie candidatul unic al PSD-PNL-UDMR.

Crin Antonescu: „Ieri dimineață am avut o întâlnire la Guvern”

Crin Antonescu, fostul președinte PNL și al Senatului, a susținut că nu poate oferi foarte multe detalii cu privire la modul prin care a fost ales.

Acesta declară că, în urma unor contracte, pe care n-a putut „să le spună discuții”, neoficiale, cu liderii celor trei partide și cu liderul unui grup minoritar, aceștia au sugerat că el este „o soluție pe care ar dori să o susțină la prezidențiale”.

„Eu nu pot să vă ajut foarte mult de ce și cum s-a ajuns (să fiu eu propus candidat unic, n.red.), eu pot să vă spun doar că după niște contacte, nici nu pot să le spun discuții, neoficiale, cu lideri ai coaliției, ieri dimineață am avut o întâlnire la Guvern cu președinții celor 3 partide și cu liderul grupului minorităților altele decât cea maghiară, care au exprimat convingerea că sunt o soluție pe care ar dori să o susțină la prezidențiale”, a susținut acesta.

Fostul președinte PNL nu a vrut să candideze

Crin Antonescu a afirmat că această candidatură nu a fost realizată la solicitările sale și nici nu a făcut vreun demers pentru ea.

El declară că actuala situație politică din țară este complicată și consideră că îi poate face față.

„Eu nu mi-am dorit această candidatură, nu am solicitat această candidatură, nu am făcut vreun demers în acest sens. Cred și eu că este o situație politică foarte complicata, în fața acestei propuneri nu m-am dat la o parte și am acceptat-o”, a mai declarat Crin Antonescu, la Digi24.