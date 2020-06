Într-un live pe Instagram, Emily Burghelea, asistenta emisiunii Acces Direct, susține că Vulpița este agresată de soțul ei și că angajații Antena 1 tratează cu indiferență cazul.

„Ultima poza facuta in acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum! Chiar daca voi fi data in judecata.

Imi pare rau dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis… La revedere!”, a scris Emily pe pagina sa de Instagram.

Vulpița și Viorel ajung în penal. Cine de la cine a furat

Telenovela din familia Stegaru continuă. Soțul Viorel face acuzații grave la adresa Vulpiței.

Nervoasă din cauză că Viorel i-a aruncat hainele pe geam într-un act de furie, Vulpița a spus că soțul său nu este bun de muncă și că, atunci când erau acasă, nu făcea nimic și nu o ajuta la treabă.

„Spune numai mincuni în platou! A zis numai prostii, că eu nu am muncit, acasă. Nu e rușine?! Și minte! Nu ți-am dat bani? Ți-am spus clar și precis! Pe verigheta mea, pui… E 350 de lei. Amândouă au fost 700 de lei. O bag la furt! Că a furat verighetele! Eu spun clar: facem testul poligraf!”, i-a reproșat Viorel, Vulpiței, la Acces Direct.

Vulpița, însă, a negat vehement acuzația adusă de soțul ei și a fost indiferentă la auzul acelor vorbe.

Viorel și Vulpița au avut un mare succes cu ultima lor piesă lansată, împreună cu Rafaelo. Cei doi i-au declarat război lui Jador, după ce manelistul a ajuns locul 1 în trending alături de Alex Velea, cu melodia „Arde-mă, baby”.

După ce piesa lor, „Om bogat sau om sărac”, a avut un mega succes, cei doi soți s-au gândit să dea din nou lovitura. „Câinii latră, Vulpea merge” este noua melodie a Vulpiței și Viorel și în două ore a strâns deja aproape 100.000 de vizualizări, scrie Cancan.

După ce au reușit într-un final să treacă peste zecile de certuri, reproșuri și cuvinte grele, Viorel și Veronica s-au sărutat cu patos și s-au privit cu multă iubire, de parcă ar fi uitat că sunt filmați. Pentru o secundă, toată lumea a crezut că cei doi s-au reîndrăgostit unul de celălalt și, ca totul să fie și mai surprinzătore, cei doi au decis să se împace.