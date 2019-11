Un ordin semnat de ministrul Sănătății, dar fără dată și număr de înregistrare, care prevede schimbarea din funcție a actualului manager al Spitalului Județean Timișoara, a devenit viral pe rețelele de socializare.

„Începând cu data prezentului ordin, Raul Florian Petrișor Pătrașcu se numește în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brânzeu” Timișoara până la revocarea unilaterală din funcție, dar nu mai mult de 6 luni. Domnul Pătrașcu Raul Florian Petrișor va beneficia de un salariu de bază de 18.409 lei”, se arată în ordinul semnat de ministrul Sănătății, Victor Costache.

Ordinul nu este datat și nu are un număr de înregistrare, așa cum se poate vedea mai jos.

Potrivit surselor EVZ, respectivul document ar fi fost postat pe un grup intern de WhatsApp al medicilor din Spitalul Județena Timișoara de șeful Clinicii de Chirurgie Vasculară, liberalul Mihai Ionac, fost manager al spitalului în trecut și care toamna aceasta a contestat rezultatul concursului dat pentru a rămâne în funcția de șef al clinicii, după ce l-a picat.

Până la redactarea acestui articol doctorul Mihai Ionac nu a putut fi contactat.

Actualul manager al Spitalului Județean, Marius Craina, a declarat pentru EVZ că a aflat și el de document de la alți medici. „Stau și mă minunez. Vorbim de un act neprimit, până acum, oficial, de instituție și, în plus, un document fără dată și număr de înregistrare. Este foarte grav că un astfel de document, neavând forma finală este vehiculat în spațiul public de un coleg. De ce nu își publică acest coleg lucrarea de la concursul de șef de secție? E un model de lucrare științifică, l-ar ajuta mai mult să devină cunoscut, dacă asta e ceea ce își dorește. E sfatul meu”, a spus Craina.

Craina, interimar de doi ani, e candidatul PSD la primăria Timișoara

Marius Craina este medic specializat în obstetrică-ginecologie. Din 2014 ocupă funcția de manager al Spitalului Județean din Timișoara. În 2016, a fost pe lista scurtă de candidați pregătiți de PSD Timișoara pentru Primăria Timișoara, iar anul acesta a fost propus, încă din martie, pentru a fi candidatul social-democrat.

Mandatul său de manager a expirat în decembrie 2017, însă de atunci a rămas intermiar în funcție, nefiind organizat un alt concurs.

Pătrașcu, de la PLUS la PNL

Tânărul cercetător Raul Florian Petrișor Pătrașcu, nominalizat pentu a-i lua locul lui Craina, are 30 de ani și în primăvara acestui an a trecut de la PLUS la PNL.

Conform descrierii profilului de pe Platforma 100 România, aflăm că ”Raul este absolvent al Universității Yale cu diplomă de licență în chimie și al Universității de Vest din Timișoara, cu diplomă de master în fizică. În timpul facultății, a fost preocupat de cercetarea medicală privind cancerul, colaborând cu specialiști importanți din centre de cercetare și spitale precum Johns Hopkins și Yale-New Haven Hospital. După absolvire, a fost consultant pentru fondul de investiții al firmei de consultanță McKinsey & Company. De asemenea, a oferit servicii de consultanță ONG-urilor și entităților corporative, cum ar fi The Journal of Young Investigators, Laboratorium sau Asociația Salvați Copiii. De asemenea, Raul a fost consilier de stat în domeniul politicilor de sănătate la Cancelaria Primului Ministru Dacian Cioloș. În prezent, Raul face parte din echipa de cercetare a noului Centrul de Medicină Genomică de la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara”.

Poziția ministerului

EVZ a întrebat oficialii Ministerului Sănătății de documentul care circulă prin WhatsApp la Timișoara. Se pare că, până la transmiterea documentului, ei nu aveau cunoștință de această situație.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Sănătății, documentul vehiculat este un draft care a circulat prin departamentele instituției pentru avizare internă. „Nu este un document oficial. Ordinul oficial de schimbare din funcție a managerului Spitalului Județean de Urgență Pius Brânzeu a fost definitivat și aprobat în această după amiază, concomitent cu aprobarea Ordinului de numire a noii conduceri. Documentele au fost transmise către unitatea sanitară în aceasta dupa amiază”, a declarat, pentru EVZ, Oana Grigore, putător de cuvânt al ministerului.

