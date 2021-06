Scandal de mari dimensiuni, înregistrat duminică, la Toplița, în județul Harghita. Două grupuri, compuse și din bărbați, și din femei s-au bătut în zona unei piețe. Violențele au pornit după ce două femei au început să se certe și s-au atacat fizic. În sprijinul lor au sărit mai mulți cunoscuți. Scandalagii care au luat parte la acest conflict spontan s-au alergat printre tarabe și au folosit cuțite și topoare.

Bătaie cu cuțite și topoare, scandalagii au fost opriți de forțele de ordine

A fost nevoie de intervenția trupelor speciale pentru a potoli scandalul. Patru mașini au fost afectate în timpul bătăii, iar trei persoane au avut nevoie să fie transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Toți cei implicați în scandal au fost ridicați de mascați și au ajuns la secție, acolo unde sunt audiați.

„Cei care au suferit leziuni au fost transportaţi la spital”

„Dintre toate persoanele implicate, noi am condus la sediul Poliţiei 11 persoane. Am fost sesizaţi mai întâi despre provocarea unui scandal în spaţiul public. Acolo s-a intervenit, dat fiind numărul participanţilor sesizaţi ca fiind implicaţi acolo, am intervenit cu grupe de la serviciul nostru pentru acţiuni speciale din cadrul IPJ Harghita, dar şi cu o grupă de jandarmi.

Colegii noştri ne-au sprijinit pentru restabilirea ordinii publice, au fost identificate foarte rapid toate persoanele implicate. 11 dintre acestea au fost imobilizate şi conduse la sediul Poliţiei Municipiului Topliţa pentru cercetări. Sigur că prima noastră grijă a fost să împiedicăm ca acest conflict să degenereze şi să împiedicăm fireşte, să fie persoane vătămate.

Aşa se face că, în afara celor care fuseseră deja vătămate, din fericire şi acelea uşor, până la sosirea noastră, nu au mai fost vătămări suplimentare de persoane. Cei care au suferit leziuni au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, dar cercetările noastre continuă”, a declarat Filip Gheorghe, purtător de cuvânt IPJ Harghita, pentru Antena 3.