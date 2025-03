Sport Scandal după meci. Un fotbalist, călcat pe cap și umplut de sânge de suporteri







Un fotbalist, călcat pe cap și umplut de sânge de suporteri. Unirea Miercurea Sibiului și ACS Păltiniș Rășinari au încheiat la egalitate, 3-3. La finalul meciului ,unul dintre jucătorii echipei oaspete a fost a fost călcat pe cap și lovit de mai mulți spectatori, dar și de doi dintre jucătorii gazdelor.

Scandal uriaș după meci

După fluierul final, un spectator nervos, care pe parcursul meciului nu a ezitat să înjure pe toată lumea, de la arbitri la jucători, a sărit gardul și a pătruns pe teren. El a început să lovească jucătorii echipei adverse.

Alți cinci spectatori și doi jucători din echipa adversă au sărit și ei la bătaie. Fiul viceprimarului din Rășinari, care joacă la ACS Păltiniș Rășinari, a ajuns la spital după ce a fost bătut de suporteri. Tatăl fotbalistului a declarat că acesta a fost călcat pe cap și că deja a depus mai multe plângeri penale.

Un fotbalist a fost călcat pe cap și umplut de sânge

„Fiul meu a avut cel mai mult de suferit. Se simte destul de bine acum, are certificatul medico-legal și se simte foarte bine. Nu a fost nevoie de internare. Este vorba de o arcadă spartă. A fost călcat pe cap și s-a lovit de dalele de beton. Urmează 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Am depus plângeri penale și am fost la declarații. Nu se poate așa ceva în 2025, să ajungem în astfel de situații! Am fost și eu de față, fiind președintele clubului. S-a terminat meciul, iar la ieșirea de pe teren a sărit un spectator recalcitrant, care pe tot parcursul meciului ne-a înjurat pe toți.

De la observator la arbitri, la jucători, ne-a făcut praf! Nu pot reproduce injuriile aduse. La cinci secunde după ce s-a fluierat finalul, a sărit gardul în teren și s-a dus direct, iar apoi a început să sară la bătaie, ajutat de alți cinci spectatori și doi jucători de la echipa adversă. Nu pot să-mi dau seama... Avea un comportament foarte violent, încă din minutul 1, fără să îi spună nimeni nimic”, a relatat Adi Iliuț, viceprimarul din Rășinari, pentruGSP.ro.

S-au făcut mai multe plângeri

La Poliția orașului Miercurea Sibiului au fost înregistrate mai multe plângeri, iar în prezent se efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale deschise pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și amenințare.

Ancheta este în derulare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște, în vederea stabilirii circumstanțelor și aplicării măsurilor legale corespunzătoare, conform sursei citate la începutul articolului.