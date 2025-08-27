Economie Scădere drastică pe piața spațiilor de birouri. Ofertele de spații noi au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani







Piața spațiilor de birouri a înregistrat în primele șase luni din acest an unul dintre cele mai scăzute niveluri. Este adevărat, nivelul de ocupare s-a îmbunătățit ușor față de 2024, dar oferta și cererea de spații noi s-au redus puternic.

Piața spațiilor de birouri din România înregistrează o evoluție fluctuantă în ultimii ani. În primul semestru din acest an s-a consemnat o diminuare drastică, atât pe zona de ofertare, cât și pe cea de cerere de spații noi.

„În prima jumătate a anului 2025, piața spațiilor de birouri a fost caracterizată de o activitate redusă. Atât din perspectiva volumului total de spații închiriate, cât și din punct de vedere al cererii noi. Ambele au scăzut cu peste o treime față de prima jumătate a anului 2024”, explică Daniela Popescu, Director | Tenant Services & Workplace Advisory | Office 360 - Colliers Romania.

Capitala a înregistrat o scădere consistentă în primul semestru din 2025. Cererea totală de spații de birouri din București a fost de 102.200 mp. În scădere cu peste 50.000 mp față de aceeași perioadă a anului precedent. Valoarea este considerabil mai mică și decât media primului semestru din intervalul 2019-2023, care este de 145.300 mp.

Cererea nouă a însumat 37.200 mp. „Deși nu a atins un minim istoric, se situează mai aproape de nivelurile reduse din timpul pandemiei, decât de media ciclului anterior”, precizează Daniela Popescu.

Și oferta de spații noi de birouri este la un nivel scăzut. După doar 16.500 mp livrați în 2024, estimarea pentru anul acesta este de aproape 2,5 ori mai mică, respectiv 6.500 mp. Potrivit directorului Colliers Romania, este cel mai slab an din ultimii 20.

În Capitală, rata de neocupare la sfârșitul lunii iunie a scăzut la 12,75%. O diminuare ușoară de la 14,5% cât se înregistra în perioada similară de anul trecut. „Gradul de ocupare rămâne ridicat în clădirile moderne și bine amplasate. Iar diferențele între imobilele performante și cele mai vechi sau mai puțin atractive sunt tot mai evidente. Este important de subliniat că această rată de neocupare este influențată în mare măsură de un număr restrâns de clădiri. Sunt aproximativ 20 de imobile care reprezintă 26% din totalul stocului și care înregistrează o rată de neocupare cumulată de 30%. În schimb, restul clădirilor de birouri disponibile pentru închiriere, adică 74% din stoc, are o rată scăzută a vacanței, în jur de 7%”, explică Daniela Popescu.

În topul orașelor cu cea mai mare suprafață disponibilă, Bucureștiul deține supremația. Capitala are un stoc de peste 3,4 milioane mp de birouri moderne.

„Cererea din orașele secundare, precum Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, urmează un trend similar celui înregistrat în București. Ratele de neocupare în acestea variază între 6,89% în Brașov și aproximativ 17% în Iași. Pe termen mediu, având în vedere că dezvoltările de birouri în aceste orașe sunt limitate, estimăm că nu vor exista dificultăți majore în ocuparea spațiilor disponibile”, specifică directorul Colliers Romania.

Potrivit acestuia, în piața spațiilor de birouri opțiunea predominantă este închirierea. Achiziția este mai rară și vizează în principal o nișă restrânsă de clienți, în special afaceri de familie.