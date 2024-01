Saveta Bogdan, râvnită de bărbații tineri. Propunerile pe care le primește artista

Saveta Bogdan își împarte viața între scenă și relația cu iubitul avocat. Artista susține că bărbatul o cucerește în fiecare zi, surprinzând-o cu diferite cadouri scumpe. Cu toate că se bucură din plin de această relație, interpreta de muzică populară nu duce lipsă de pretendenți.

Saveta Bogdan, declarații siropoase despre viața de cuplu

Cunoscuta interpret de muzică populară se bucură în continuare de succes. Cu toate că ajuns la vârsta de 78 de ani, Saveta Bogdan nu lasă deoparte cariera muzicală.

Artista se dedică în continuare scenei, însă are grijă și de partenerul de viață. Îndrăgita cântăreață are o relație cu un avocat. Saveta Bogdan a mărturisit că acesta o surprinde cât se poate de des, nu neapărat de Ziua Îndrăgostiților sau cu alte ocazii speciale.

„Vine Ziua Îndrăgostiților, o să am spectacol de Dragobete. Eu am avocatul, sunt cu el de mulți ani. Nu umblu eu acum pe la 10 porți, stau cu un singur om. Dar el e cu ale lui, eu sunt cu ale mele, nu prea am eu timp de el. El mi-a adus 45 de trandafiri.

Mie îmi plac mult trandafirii roșii, dar l-am certat că și-a dat toți banii pe trandafiri. Am dus și eu la biserică și am umplut biserica de trandafiri. O să-mi aducă și de Ziua Îndrăgostiților, probabil.”, a spus artista.

Ce ar face cu un milion de euro

Cu toate că a ajuns să trăiască o viață lipsită de griji, îndrăgită artistă nu uită de cei sărmani. Cunoscuta interpretă de muzică populară susține că în cazul în care ar primi o sumă impresionantă, nu a stat pe gânduri și ar împărți toți banii săracilor.

„Dacă ar veni cineva mâine cu un milion de euro la mine să mi-i dea cadou, i-aș da pe toți la săraci.Aș merge pe stradă și unde aș vedea cerșetori, le-aș da la fiecare bani. I-aș împărți pe toți, nu mi-ar trebui nici măcar 5 bani. I-aș da la săraci, la case de copii, la azile de bătrâni. Eu am tot ce îmi trebuie. Nu mai vreau nimic decât să fiu sănătoasă”, a adăugat aceasta.

Saveta Bogdan, propuneri de la

un bărbat mai tânăr

Deși are o relație stabilă cu actualul partener, îndrăgit artistă este în continuare rănită de bărbații tineri. Aceasta a dezvăluit că recent a fost contactată de un domn misterios care i-a făcut o propunere neașteptată.

„ Chiar de ziua mea de naștere m-a sunat un tip și mi-a spus că vrea să ne cunoaștem. A spus că vrea să ieșim la o cafea împreună. Eu l-am întrebat ce vârstă are și când mi-a spus că are 40 de ani i-am spus că e prea bătrân. ”, a mărturisit artista.

Saveta Bogdan locuiește în continuare în România, cu toate că fiica ei s-a mutat definitiv peste Ocean. Deși merge des în Statele Unite ale Americii, îndrăgita artistă nu își dorește să rămână acolo.