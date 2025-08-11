International Satul în care păpușile au înlocuit oamenii și le poartă inclusiv hainele







Pe insula Shikoku, în satul Nagoro, numărul păpușilor depășește cu mult pe cel al locuitorilor. Descoperă povestea lui Tsukimi Ayano și modul în care creațiile sale transformă nostalgia în artă vizuală unică.

Nagoro este așezat în izolatul Valea Iya, pe insula Shikoku, prefectura Tokushima, Japonia. La începutul secolului, satul avea circa 300 de locuitori, însă declinul demografic a redus numărul lor la doar 27 în 2019.

Cu atât mai impresionant apare faptul că între timp au apărut în sat aproximativ 350 de păpuși de dimensiuni naturale, create de artista locală Tsukimi Ayano. Ei, oamenii reali, nu mai sunt prezente în număr, dar păpușile au transformat satul într-o destinație de călătorie vizuală și emoțională, notează Off Beat Japan.

Tsukimi Ayano s-a întors în Nagoro la începutul anilor 2000 după o viață petrecută în Osaka, dorind să aibă grijă de tatăl ei. Prima păpușă, similară tatălui, a fost realizată ca sperietoare de ciori pentru grădina ei, dar localnicii au început să interacționeze cu ea ca și cum ar fi fost reală. Plină de dorul oamenilor plecați și ai celor care s-au stins, artista a continuat să facă și alte păpuși, multe dintre ele având personalitate, nume și chiar o poveste în spate.

Peste 350 de păpuși au fost amplasate în puncte semnificative din sat – școală abandonată, stație de autobuz, pod, câmp, grădină – toate întruchipând activități cotidiene care nu mai au loc în realitatea satului.

În vechea școală, de exemplu, două păpuși poartă hainele ultimilor doi elevi care au participat la cursuri aici. Ele sunt liniștitoare, nostalgic simbolic și contribuie la refacerea unui spațiu de memorie.

Pe măsură ce tot mai mulți păpuși au apărut, Nagoro a devenit o adevărată atracție turistică. Vizitatori din toată Japonia și din lume vin să vadă satul în care păpușile par să continue viața locuitorilor plecați.

Distribuirea în presă a materialelor foto și video, dar și un scurt documentar realizat de Fritz Schumann, au adus și mai multă vizibilitate acestui loc, devenit cunoscut ca „Valley of Dolls”.

Nagoro nu este un caz izolat. Multe sate din Japonia se confruntă cu scăderi drastice ale populației, din cauza migrației spre orașe și a natalității scăzute, susține ABC.

Subiectul este parte dintr-o anxietate națională – tendința populației îmbătrânite și vidul lăsat în urma migrației. Satul Nagoro reprezintă metaforic această schimbare dramatică: păpușile îi ocupă locul pe străzi, în grădini, și la masa domnească unde altădată se întâlneau vecini.

Sculptarea unei păpuși presupune mai multe etape: schițarea expresiei faciale, corp din ziare și sârmă, îmbrăcaminte veche, detalii precum încălțăminte și accesorii – toate lucrate manual în aproximativ trei zile per figură, notează Kanpai Japan.

Fiecare păpușă este reflectarea unui destin – fie că a plecat, a murit, fie rămâne imaginar –, toate consemnate într-un jurnal al artistei. Această dimensiune adaugă o valoare emoțională profundă fiecărei creații.