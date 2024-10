Politica Satul în care lucrurile au luat-o razna. Cum a fost scindată societatea. Exemplul unei comune dintr-un raion controlat de Ilan Şor







În comuna Cucuruzeni din raionul Orhei, unde a fost dezvoltată o celulă bine structurată a reţelei lui Ilan Şor de corupere a alegătorilor lucrurule au luat-o razna. Iar cetăţenii cu drept de vot nu mai ştiu pe care dintre activiştii locali să-i asculte. Consilierii Reanaştere au votat pentru Maia Sandu, iar susţinătorii PAS au făcut propagandă anti-referendum.

Spiritele s-au încins după ce un pretins activist pro-european a făcut propagandă împotriva referendumului. Apoi s-au aprins şi mai mult după ce a fost făcută publică „lista ruşinii”. Listă a activiştilor lui Ilan Şor, întocmită de oamenii legii, care au împărţit banii pentru coruperea alegătorilor.

Scindarea comunei care are 2000 de locuitori a început după alegerile locale din toamna anului 2023. Candidatul Partidului Renaştere, controlat de Ilan Şor, a câştigat cursa pentru fotoliul de primar, depăşindu-l în al doilea tur cu 19 voturi pe candidatul susţinut de de forţele pro-europene.

În urma alegerilor din toamna trecută, în consiliul local Cucuruzeni au ajuns cinci consileri din partea partidului Renaştere, trei de la PAS, iar restul trei din partea altor partide pro-europene. Ca apoi cei care s-au declarat pro-europeni să ajungă să facă propagandă împotriva referendumului privind integrarea europeană.

Situaţia din această comună este tipică pentru pentru o bună parte din localităţile din Republica Moldova. Unde oamenii nu au idee de doctrinele politice ale partidelor pe care le susţin. Iar în capul mesei, de cele mai multe ori, este pus interesul personal.

„Pro-europeanul” care, la fel ca Ilan Şor, a chemat să se voteze „NU” la referendum

Candidatul pretins pro-european la conducerea satului a fost Nicolai Ipolitov, un tânăr care locuieşte de peste 20 de ani în UE, unde a plecat împreună cu mama sa, originară din Cucuruzeni, încă pe când era copil. În campania electorală din 2023, Ipolitov, care a candidat independent, a fost susţinut de activiştii pro-europeni din localitate. Iar reprezentatul său prin procură a fost ex-primarul din sat, Petru Cociorvă.

La un an, macazul lui Ipolitov şi Cociorvă s-a schimbat radical. Ei au chemat votanţii să răspundă „NU” la referendum. Ipolitov a calificat integrarea europeană drept un pericol pentru suveranitatea statului.

Petru Cociorvă a postat pe Facebook o înregistrare video, în care, pe fundal de muzică bisericească, a încercat să-şi convingă consătenii cu „pericolul” integrării europene. Iar drept exemplu l-a dat pe Nicolae Ipolitiv, „omul care a trăit 20 de ani acolo şi ştie ce vorbeşte”.

Pe de altă parte, Nicolae Ipolitov a făcut postări din oraşe europene, cerându-le moldovenilor şi locuitorilor din satul unde a vrut să fie primar să se opună integrării europene şi că aceasta ar fi o capcană pentru moldoveni.

„Europa n-o să vă dea nimic. Voi vorbiţi de Putin. Dar el nu cere de la nimeni nimic”, a fost unul din argumentele lui Ipolitov.

Gestul duetului Cociorvă – Ipolitov i-a lăsat stupefiaţi pe alegătorii pro-europeni din Cucuruzeni

„Am fost cu Ipolitov de la casă la casă, pentru a convinge oamenii să-l voteze. După această ieşire ruşinoasă, am vrut să-i „mulţumesc”. El nu mi-a răspuns la apeluri. Nu-mi răspunde nici Petrea. Ultimul cică ar fi plecat la Bucureşti. A votat împotriva UE şi a plecat în România. Sunt profund dezamâgit”, ne-a declarat Vasile Lungu, consilier local din partea PAS.

Precizăm că Petru Cociorvă a atacat dur şi a umilit pe reţelele de socializare consătenii care i-au ripostat. Iar după scrutin a şters toate mesajele de propagandă anti-referendum.

Se vehiculează că Cociorvă şi Ipolitov ar fi fost plătiţi să facă propagandă anti-referendum de controversatul afacerist, fugar la Londra, Veaceslav Platon.

Membrul PAS, ajuns în „lista ruşinii”

În lista celor plătiţi de Ilan Şor să facă propagandă anti-referendum se regăseşte şi Ludmila Zatic, directoarea gimnaziului din localitate. Femeia care a ajuns consilier local pe lista partidului Renaştere susţine că de fapt, este membru al PAS. Iar la 20 octombrie a votat pentru integrarea europeană şi Maia Sandu.

„Sunt membru al PAS, dar în campania electorală din anul trecut am fost de partea partidului Renaştere. Am vrut să salvez satul de un primar ca Petru Cociorvă, o persoană fără studii, care a făcut mai mulţi ani de puşcărie. Oamenii nu-l vroiau pe Cociorva să fie primar, deoarece a înstrăinat fraudulos mai multe terenuri.

După ce a plecat de la Primărie, într-un an, Cociorvă şi-a construit o casă cum nu au nici bogătaşii din Chişinău. Are automobile de lux. De unde a luat fonduri?

Eu am descoperit schema prin care Cociorva a încercat să revină la Primărie. A găsit un străin pe care l-a promovat intens. Legea permite ca primarul ales să desemneze un vice-primar care să-l înlocuiască perioade îndelungate.

M-am implicat pentru că am considerat că este mai bine pentru sat ca să aibă un primar din sat, care să fie alături de locuitorii satului. Dar nu m-a interesat apartenenţa politică. Am ales omul, nu partidul. Dar am acceptat să fiu consilier din partea partidului Renaştere pentru a o susţine pe primăriţă. Dar eu am fost întotdeauna şi sunt pentru Europa.

Atunci Cociorvă a încercat să mă intimideze cu prietenii săi din poliţie, pe care îi invită la grătar la el în ogradă. După publicarea listei, poliţia a fost iar la mine. I-am văzut pe înregistrările video”, ne-a declarat Ludmila Zatic.

Directoarea de la gimnaziul din localitate a mai spus că nu a făcut propagandă electorală, anti- referendum şi nici nu a primit bani pentru aceasta.

Nu exclud că este o răzbunare din partea lui Petru Cociorvă, prin intermediul prietenilor săi din poliţie. Voi depune o plângere la poliţie ca să investigheze cum şi de ce am fost inclusă în această „listă a ruşinii”, a conchis Ludmila Zatic.

Corupţie electorală la Cucuruzeni. Cine se regăseşte în „lista ruşinii”

O locuitoare a comunei a povestit că cu două zile înainte de scrutinul din 20 octombrie a fost telefonată ca să i se ceară să voteze „NU” la referendum pentru o recompensă de 2000 de lei (peste 100 euro).

Femeia a refuzat. Dar a doua zi a fost telefonată din nou, oferta fiind msajorată până la 3000 de lei.

Aceasta nu este singura persoană din Cucuruzeni, căreea i s-au propus bani ca să voteze împotriva integrării europene.

În „lista ruşinii” de la Cucuruzeni, pe lângă directorul şcolii, se mai regăsesc primăpriţa Elena Răilean, sora şi cumnatul ei, precum şi încă alte cinci persoane. Unii din aceştia, cum ar fi soţii Juncu Parascovia Adomniţă, au mobilizat oamenii să participe contra plată la protestele antiguvernamentale, precum şi evenimente organizate de partidele afiliate lui Ilan Şor.

Totuşi, majoritatea alegătorilor din comună au votat pentru integrarea europeană şi pentru Maia Sandu la şefia statului.