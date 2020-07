Pentru oamenii care locuiesc în satele din județul Vaslui, problema virusului SARS-CoV-2 pare că este aproape inexistentă. De curând, Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, a făcut o afirmație-șoc, în cadrul ședinței conducerii PSD, el negând existența epidemiei provocată de noul coronavirus.

În timpul dezbaterii interne pe legea carantinei, Buzatu le-a transmis social-democraţilor, scurt: „Coronavirusul nu există!”. Apoi, uitând să închidă microfonul, el a adăugat: „Oricum, sunteţi toţi nişte proşti!”.

Tot Dumitru Buzatu este și cel care, în luna mai, a refuzat să poarte masca de protecție, la o ședință a Consiliului Județean Vaslui. Astfel, politicianul pare că are destui adepți în satele din județul Vaslui, unde oameni nu cred în existența Covid-19.

Digi 24 a realizat un reportaj în satele vasluiene, iar reacțiile localnicilor vizavi de acest subiect au fost următoarele:

Bărbat: E o vrăjeală de-a ăstora mari care sunt la conducere.

Bărbat: Mor oamenii, mor de boala lor, nu că, vai de mine, „coroana” și…

Bărbat: Aşa ceva nu este la noi la Rebricea, aici.

Reporter: Dar vă temeţi de boală, credeţi că există?

Bărbat: Nu mi-e frică de nimic.

Bărbat: Nu-i nimic, e o propagandă! Nu-i nimic!

Bărbat: Cuvântul ăsta pante… pantemie, pandemie sau distanţare socială. Vai de mine!

Reporter: Aţi purtat mască din martie, de când a început pandemia?

Bărbat: N-am purtat niciodată! Am fost ieri, că a fost tata în spital, el e cu plămânii, şi l-am externat ieri, l-am adus acasă. Mi-a adus o cucoană: „Ei, ei, măscuţa!”. Ce mai umblaţi cu prostii, măscuţa voastră.

Gicu Cărăușu, un mecanic dintr-un sat aflat la 10 kilometri de orașul Vaslui, este convins, ca mulți alții, că această boală este, de fapt, problema celor de oraș.

„La televizor unde deschizi pe toate canalale e covidu, cu statistici, cu asta, dar pe cuvânt vă spun că pe aici pe la noi nu cred că ajunge. În alte părţi unde-s aglomeraţii. Aşa, nu cred. Pe cuvânt, nu prea cred!”, a fost reacția mecanicului.

„O boală care e aşa periculoasă după câtă reclamă i-au făcut ei că e periculoasă, ar trebui să se mai îmbolnăvească şi pe la ţară câte unul, dar la ţară văd că nu se îmbolnăvesc, niciunul”, a spus un alt bărbat.

„Noi mulţimea aproape că nu mai înţelegem despre ce e vorba. Hai să admit cazul, că eu am mai citit poate vreun ziar, dar sunt care nu au citit şi dacă-i spui că are păr, are şi atât. Înţelegeţi dumneavoastră? Păi, n-a zis ăla? Dar nu a verificat ca să ştie. Gradul de cultură. Atâta se pricepe fiecare, atâta pricepe să citească, atâta pricepe să înţeleagă şi n-ai ce-i face”, a declarat o localnică.

Până astăzi, 14 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 33.585 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.798 au fost externate, dintre care 21.803 de pacienți vindecați și 1.995 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Totodată, până în prezent, 658 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.

Până astăzi, 1.931 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 13.07.2020 (10:00) – 14.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 30 decese (13 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Covasna, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Maramureș, București, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș și Vâlcea.

Dintre acestea, 1 deces a fost întregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 5 decese la persoane de peste 80 de ani.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 637 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 234 de pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 868.478 de teste.