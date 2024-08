Șase sportivi vor reprezenta România la Jocurile Paralimpice de la Paris. Ce spune Eduard Novak la plecarea de pe Otopeni

Șase sportivi vor reprezenta România la Jocurile Paralimpice de la Paris. În perioada 28 august – 8 septembrie, în Paris, Franța. 4.400 de sportivi din întreaga lume vor participa la competiție, la 22 de sporturi. România va fi reprezentată la Jocurile Paralimpice 2024 de șase sportivi la trei discipline.

Astfel, la judo pentru nevăzători vor participa Alex Bologa și Daniel Vargoczki, la para-ciclism (rutier, pistă, velodrom): Eduard Novak și Theodor Matican. Totodată, România va avea reprezentanți și para-tenis de masă: Camelia Ciripan și Bobi Simion.

România a participat pentru prima oară la Jocurile Paralimpice în anul 1972. Următoarele ediții au fost Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004, Beijing 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 și Tokyo 2020. În total, România a obținut șase medalii în istoria participărilor la Jocurile Paralimpice: una de aur, trei de argint și două de bronz.

Eduard Novak, fost ministru al Sportului, este singurul campion paralimpic al României și va concura la la ciclism rutier, pistă și velodrom. El va intra în competiție pe 4 septembrie.

Eduard Novak revine în competiție după o perioadă de inactivitate. Acum un an, acesta a decis să secalifice la încă o ediție a Jocurilor Paralimpice. În ciuda faptului că lucrurile nu erau deloc în favoarea acestuia acesta a reușit să se califice.

”Renunțasem la tot ce clădisem în ultimii ani, nu mă mai antrenasem și aveam câteva kilograme în plus. Pe lângă toate astea, au apărut tot mai mulți sportivi cu semihandicap în categoria mea, categorie în care, până atunci, erau preponderent sportivi cu proteză.

Prin urmare, cu ei în cursă, calificarea a fost foarte dificilă. Am trăit un an foarte greu, a fost nevoie să lucrez constant la condiția mea fizică, să găsesc bugetul care să îmi asigure pregătirea, să am un staff tehnic. Dar am reușit.

Am avut o mulțime de dubii că voi ajunge aici, dar am continuat să-mi urmăresc obiectivul. Cu încrederea în mine că pot din nou să obțin rezultatele dorite. Anul acesta m-a costat mult.

Aproape 10 luni nu am fost acasă, am stat departe de familie, trăind prin hoteluri, mereu cu echipamentul în bagaj, prins între cantonamente, mailuri, telefoane și situații dificile.

Azi sunt fericit că plec la Paris, în satul olimpic, că sunt în cea mai bună formă a vieții mele, că am cei mai buni oameni în jurul meu. Sunt cel mai norocos că mi-am îndeplinit acest vis, pentru care da, am muncit enorm, nu l-am primit cadou. Se poate, chiar dacă e greu, iar mesajul meu pentru voi e să nu renunțați niciodată la visul vostru!

La final, aș vrea să le mulțumesc familiei, partenerilor și echipei mele: voi sunteți cei care mi-au dat încredere că voi reuși!” a scris acesta în ziua plecării la Paris