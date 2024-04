Sport Jocurile Paralimpice de la Paris: Primii români calificaţi în marea competiție







Primii sportivi români calificaţi la Jocurile Paralimpice de la Paris sunt Alex Bologa şi Bobi Simion. Conform Comitetului Paralimpic, Alex Bologa s-a calificat la judo pentru nevăzători (clasat pe locul 1 în lume în clasa şi categoria sa de greutate), iar Bobi Simion la tenis de masă (clasat pe locul 10 în clasa sa).

Jocurile Paralimpice. Performanțe la tenis de masă și ciclism

Conform sursei citate, există şi alţi sportivi în curs de calificare: la tenis de masă, Camelia Ciripan (clasată pe locul 6 in lume) şi Gabriela Constantin (clasată pe locul 7 în lume); la atletism: Tabita Vulturar, Octavian Tucaliuc, Petre Prundaru şi posibil încă 2 sportivi; la ciclism: Theo Matican si Eduard Novak şi ar putea exista şi alte sporturi.

Darius Dumitru, tânărul român care i-a uimit pe parizieni

Recent,211 de sportivi au participat la IBSA JUDO GRAND PRIX Antalya, iar România a fost reprezentată de Alexandru Bologa si Daniel Vargoczki, alaturi de antrenorul Tamas Gergely. Alexandru Bologa a avut un BYE în prima runda. În sferturi a câștigat impotriva Yuji Kato din Japonia cu Waza Ari si in semifinală a câștigat împotriva lui Yavuz Gökce (Turcia). În finală a câștigat împotriva lui J. Djibrillo din Portugalia obtinand astfel medalia de aur, a informat Comitetul Paralimpic.

Triatlonistul român, Darius Dumitru, în vârstă de 16 ani, i-a uimit pe parizieni cu performanțele sale. Adolescentul visează să ajungă la JO 2024.

„Am început încă de la 7 luni să fac sport. Am început să înot, la recomandarea medicilor, deoarece mușchii picioarelor mele nu s-au dezvoltat așa cum trebuia, motiv pentru care mi-a fost afectată și coloana. Am fost mereu prieten cu apa. De la 11 ani am început să fac înot de performanță. Deoacamdată sunt mândru de ce am ales. Am participat deja la camionate naționale și internaționale, la înot am fost la europene și mondiale și unde am ajung pe prima treaptă a podiumului. Mai greu a fost trecerea la triatlon, unde trebuie să parcurg trei discipline. Dar, mereu am continuat și m-a motivat și mai tare, pentru ca să ajung pe podium. Am reușit, am câștigat campionate naționale și internaționale", a precizat Darius Dumitru, conform RFI.