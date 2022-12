Sărbători de coșmar pentru Anca Dinicu. „Mă operez a patra oară chiar înainte de Crăciun.” Ce a pățit actrița

Actriţa Anca Dinicu (32 de ani) se confruntă cu o serie de probleme de sănătate în preajma sărbătorilor. Înainte de Crăciun, ea trebuie să se opereze a patra oară la genunchiul drept și va fi nevoită să facă o pauză de la teatru.

„Va trebui să mă operez chiar înainte de Crăciun, e a patra oară când rotula mea nu mai vrea să stea la locul ei, mă aşteptam să fie nevoie de o intervenţie mai complicată. Nu e foarte grea operaţia, într-adevăr, dar recuperarea am înţeles că e dificilă. Rotula mea sare, chiar dacă stau în picioare.Nu trebuie să fac ceva anume. De fiecare dată am făcut recuperare, fizioterapie, doar că acum nu mă mai ajută deloc ligamentele şi am înţeles că meniscul nu e ce trebuie. Trecem şi peste asta”, a spus artista pentru click.ro.

Anca Dinicu, pauză de la actorie

Anca Dinicu speră să revină cât mai repede în lumina reflectoarelor, dar totul depinde de cum decurge recuperarea. Actrița a declarat că și-a propus ca în două-trei lună să se vindece complet.

„Până mă operez mă vedeţi în şapte spectacole, la Teatrul de comedie şi la teatrul din Râmnicu Vâlcea. După care, în funcţie de cum decurge recuperarea, o să vedem, pentru că eu în două-trei luni o să-mi revin complet. Dar nu vă las să vă fie prea mult dor de mine, pentru că mai am ceva nou, un film, «Love Sorry», în regia lui Iura Luncaşu, care e şi pe Netflix acum”, a mai spus Anca.

Anca Dinicu și-a refuzat fostul iubit

Anca Dinicu a mai povestit că fostul ei iubit a cerut-o în căsătorie, dar că l-a refuzat. Actrița a recunoscut că îi va spune „Da” doar unui bărbat cu simțul umorului și că nu regretă decizia luată.

„Nu s-a pus în genunchi! A făcut o întreagă regie. S-a făcut că îi este rău, că… în fine. Nu m-a surprins, nu mi se părea contextul de așa natură”, a declarat Anca Dinicu. „Nu știu, trebuie să mă facă să râd. Trebuie să râd, nu să zâmbesc. Am avut un iubit și i-am zis: mie nu-mi place că tu nu mă faci pe mine să râd”, a spus mai Anca Dinicu.