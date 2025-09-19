Restricții în transportul public din Capitală, în weekend. Evenimente de Săptămâna Europeană a Mobilității

Săptămâna Europeană a Mobilității este o inițiativă anuală susținută de Comisia Europeană, ce urmărește să determine autoritățile locale să adopte și să promoveze soluții de transport sustenabil. Această campanie oferă oportunitatea cetățenilor de a explora mijloace alternative de deplasare față de autoturismele personale, având ca scop principal diminuarea poluării și creșterea calității vieții în comunități.

Săptămâna Europeană a Mobilității 2025 se va desfășura în paralel cu „Zilele Bucureștiului 2025”. Primăria Municipiului București organizează o serie de evenimente în Piața Constituției. Totodată, Societatea de Transport București (TPBI) susține această celebrare prin inițiative ce promovează mobilitatea durabilă, punând accent pe un oraș mai accesibil și ecologic.

„Având în vedere numeroasele evenimente publice organizate în București în weekendul 19-21 septembrie 2025, este posibil ca transportul în comun de suprafață să aibă unele disfuncționalități cu toate eforturile depuse de instituțiile și companiile care gestionează acest serviciu”, a avertizat Societatea de Transport București.

Transport Public București-Ilfov (TPBI) recomandă călătorilor să opteze pentru mijloace alternative de deplasare în acest weekend, pentru a preveni disconfortul cauzat de aglomerația în trafic. Astfel, utilizarea transportului subteran și a soluțiilor de micro-mobilitate, precum bicicletele și trotinetele electrice, este încurajată pentru a facilita circulația și a reduce presiunea asupra drumurilor.

„TPBI face apel la publicul călător ca, pentru a evita neplăcerile unui trafic aglomerat în acest weekend, să utilizeze toate modurile de transport alternative, inclusiv cel subteran și de micro-mobilitate – biciclete, trotinete etc.”, se arată în comunicatul transmis de către tpbi.ro.

Săptămâna Europeană a Mobilității 2025 aduce o serie de evenimente și activități dedicate promovării transportului public și a mobilității durabile. Organizat de TPBI împreună cu partenerii săi, programul include numeroase surprize, concursuri, acțiuni interactive, precum și trasee speciale și istorice.

În zilele de 20 și 21 septembrie, publicul este invitat să participe la Urban Move Expo, desfășurat pe Bulevardul Gheorghe Duca și în zona Gării de Nord. De asemenea, în Gara de Nord va avea loc evenimentul „Next Station: Everyone”, iar Aeroportul Băneasa găzduiește „Boarding for Everyone”.

În Parcul Regele Mihai I se vor derula „Open Mobility Days”, oferind oportunități de informare și interacțiune cu tematica mobilității urbane. Totodată, în cele două zile vor circula pe rutele speciale tramvaie, troleibuze și autobuze, care vor conecta principalele puncte de interes din București și Ilfov prin inițiativa „Mobility Lines”.

Aceste activități urmăresc să promoveze utilizarea mijloacelor de transport în comun și să încurajeze un stil de viață mai sustenabil pentru locuitorii capitalei și ai județului Ilfov, potrivit comunicatului.