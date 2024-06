Social Săptămâna de lucru de șase zile. Se pregătește și România?







Decizia Greciei de a introduce săptămâna de lucru de șase zile a iscat controverse în Europa. În timp ce alte state au experimentat programul de 4 zile de lucru, statul elen ar fi căzut într-o extremă nefavorabilă pentru piața muncii, dar și pentru economie.

Piața muncii. Săptămâna de lucru de șase zile, efecte negative pentru salariați

De la 1 iulie, Grecia va trece la programul lung de lucru. Astfel, angajații vor petrece 6 zile pe săptămână la locul de muncă. Această inițiativă nu vine cu efecte pozitive asupra economiei, susțin specialiștii.

Mulți dintre aceștia susțin că soluția pentru a ridica economia statului elen este creșterea productivității, nu mărirea programului de lucru. În plus, această decizie nu ar rezolva nici deficitul uriaș de pe piața muncii.

Ce soluție ar trebui să adopte autoritățile elene

În UE, media orelor lucrate într-o săptămână ajunge la 37,5. În Grecia, salariații vor trece pragul de 40 de ore, ajungând chiar la 41. Statul elen se confruntă cu un deficit pe piața muncii, având în vedere scăderea accelerată a populației. De altfel, rate de emigrare sau scăderea natalității sunt alte aspecte care au condus la acest fapt.

Concret, măsura nu ar aduce beneficii majore pe piața muncii și nu ar duce nici la creșterea productivității.

„În particular, nu aduce mai nimic în materie de reforme sine qua non în Grecia, precum potențialul unor cariere atrăgătoare, inclusiv cu oportunități egale în ansamblul forței de muncă (în particular pe categorii profesionale, de vârste, de gen), salarii, beneficii non-pecuniare, și asigurări de șomaj decente, etc., adică exact dimensiunile care au determinat emigrarea în forță a muncitorilor greci calificați de la bun început”, a precizat Sebastian Buhai, cercetător în economie la Paris şi Stockholm, conform Adevarul.

Piața muncii. Grecia trece la noua regulă de la 1 iulie

Inițiativa statului elen a fost aprobată încă de toamna trecută, fiind contestată de cetățeni, dar și de mulți economiști. Aceștia susțin că salariații din acest stat ar trebui să poată alege dacă vor să lucreze mai multe ore pe parcursul unei săptămâni. Un dezavantaj pentru greci ar fi lipsa sindicatelor care să intermedieze dialogul dintre cei din piața muncii și aleși, spun specialiștii.

La acest capitol, România se poziționează pe locul doi, salariații din țara noastră având un program de 40,2 sau chiar 40,4 ore pe săptămână.

„În plus, și în Romania avem un deficit grav al forței de muncă, atât calificate cât și necalificate. Avem în general un program strict și neflexibil de lucru, cu un număr record de angajați nesatisfăcuți cu condițiile de muncă”, a mai spus specialistul.