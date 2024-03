Economie Șansă pentru economia din Republica Moldova. Comerțul cu UE, liberalizat pentru încă un an







Sprijin primit de Republica Moldova, din partea Parlamentului European. Acolo unde, aleșii au votat prelungirea măsurilor de liberalizare a comerțului între Basarabia și Uniunea Europeană.

Decizia reprezintă o mare oportunitate, după cum a afirmat Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba. „E o mare oportunitate pentru antreprenorii noștri, pentru producătorii noștri și, în general, pentru economia noastră. Noi știm că peste 65% din exporturile R. Moldova merg spre UE, 35% din exporturi merg spre România și eu cred că, în primul rând, e cazul să mulțumi partenerilor noștri din Bruxelles, să mulțumim Parlamentului European pentru acest vot care încă o dată vine la țanc în R. Moldova.

Decizia luată de UE, care ajută economia din Republica Moldova

Economia noastră are nevoie de această deschidere, are nevoie de noi piețe de desfacere și are nevoie de tot mai multe istorii de succes pe piața europeană. Putem să ne mândrim cu bunuri de calitate și aici nu vorbim doar de produse agricole. Tot mai mulți procesatori, tot mai multă industrie ușoare, automotive și așa mai departe produc aici și exportă în Uniunea Europeană. Exportatorii noștri, antreprenorii noștri au făcut demult alegerea spre Uniunea Europeană. Nu am găsit o țară care să se fi reorientat totalmente, e o transformare tectonică în doar 15 ani de zile”, a afirmat ministrul.

Demnitarul a remarcat reorientarea exporturilor, care acum nu se mai îndreaptă, ca în trecut, spre Rusia și CSI. Știm bine că vreo 15 ani în urmă exportam masiv spre Rusia și CSI, aceleași 75%. Iată că antreprenorii noștri, economia noastră se reorientează și știm că este mult mai mult loc pentru produsele noastre pe piața UE, de aceea avem și o agendă atât de densă de reforme pentru ca să îi susține și să îi ajutăm să facă o afacere de succes, aici, acasă", a mai spus Dumitru Alaiba, conform tvrmoldova.md.3