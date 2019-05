Curând în Italia, castrarea chimică pentru pedofili şi violatori. Salvini: Închisoarea nu este suficientă, vreau lege imediat

Sondajul comandat de Salvini şi efectuat de SWG arată că 58% din italieni sunt total de acord pentru introducerea unei legi care să prevadă castrarea chimică pentru pedofili şi violatori recidivişti.





Tema castrării chimice a fost relansată în aceste săptămâni de vicepremierul Matteo Salvini după violarea unei femei de 36 de ani la Viterbo de către 3 tineri (dintre care unul face parte din formaţiunea extremistă Casa Pound). ''Nicio toleranţă pentru pedofili şi violatori: închisoarea nu e suficientă, e necesară şi o cură. Numiţi-o castrare chimică sau blocare androgenică, important e că vom cere discutarea imediată în Cameră a proiectului nostru de lege, blocat de prea mult timp, pentru a interveni împotriva acestui flagel. Indiferent cine sunt, albi, negri, tineri sau bătrâni, trebuie pedepsţi'', a explicat Salvini.

Sondajul, după cum relatează Corriere della sera, a fost comandat de partidul lui Salvini, La Lega. Doar 28% din italieni, totuşi, ar fi împotriva introducerii prevederii respective. 14% din cei solicitaţi nu ştiu ce să răspundă.

Chiar în aceste ore, vicepremierul italian a apus că va duce înainte bătălia pentru proiect, cu riscul de a merge împotriva intereselor partidului cu care se află împreună la guvernare, M5S (Mişcarea 5 stele).

''Chiar dacă vreunul de la 5 Stele va spune că legea privind castrarea chimică a violatorilor şi pedofililor nu-i place, nu mă interesează. Nimeni nu trebuie să mai pună mâna pe femei şi copii tot restul vieţii sale'', a spus ministrul de Interne în timpul unui miting electoral din turneul său prin Toscana, invitând cetăţenii să semneze proiectul de lege al partidului său.

''De un an suntem la guvernare şi cei de la Partidul democrat îmi explică ce e de făcut. Le răspund: dar de ce n-aţi făcut voi acest lucru? Într-un an am adoptat Legea privind legitima apărare. Dacă mi s-ar întâmpla să dau peste cineva la 3 noaptea, în timp ce copiii mei dorm, n-o să-i ofer cappuccino şi brioşe, ci îl voi face să iese în şuturi din casa mea, iar dacă e nevoie voi face şi uz de armă''.

