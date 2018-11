Nu mănânca salata verde, este infestată cu E.coli! Avertizează oficialii din domeniul sănătății

Oficiali din domeniul sanatatii avertizeaza: NU mâncaţi salata verde este infestată cu E.coli! Oamenii nu ar trebui să cumpere sau să mănânce salata verde romană, restaurante ar trebui să nu mai servească, iar cine a cumpărat salată verde ar trebui să o arunce imediat și să curățe bine frigiderul.





"Spălați și dezinfectați sertarele sau rafturile în frigidere, unde a fost depozitată salata". Oficialii au declarat că astfel de măsuri au fost necesare în timp ce au descoperit sursa contaminării și că în momentul de față ar putea spune că anchetatorii consideră că salata verde a fost cultivată sau prelucrată în Canada sau în Statele Unite.

Oficialii au avertizat americanii să nu mănânce salata verde deoarece prezintă un focar masiv de E.coli. În total, 32 de persoane din unsprezece state americane au fost afectate de această epidemie ale cărei simptome au fost constatate între 8 şi 31 octombrie. Treisprezece dintre ele au fost spitalizate, a precizat agenţia federală Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC). Cei afectați locuiesc în California, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio și Wisconsin.

Agenția de Sănătate Publică din Canada a identificat încă 18 persoane care s-au îmbolnăvit cu aceeași tulpină de E. coli din Ontario și Quebec. Acestea INCLUD toate tipurile de laptuci.

Deşi nu a fost înregistrat niciun deces în acest stadiu al epidemiei, nici în Statele Unite, nici în Canada, printr-o decizie rară autorităţile americane au solicitat "consumatorilor americani să nu mănânce salată şi distribuitorilor precum şi restaurantelor să nu servească sau să vândă salată până când nu vor fi disponibile mai multe informaţii despre această epidemie".

CDC precizează că acest tip de E. coli este diferit de cel care a provocat decesul a cinci persoane în primăvară în Statele Unite. Iar autorităţile americane şi canadiene estimează însă că tulpina acestei noi epidemii este aceeaşi cu cea din decembrie 2017. Acest lucru ''sugerează că ar putea exista o sursă recurentă de contaminare". "Trebuie făcut ceva", a spus Sarah Sorscher, director adjunct al afacerilor de reglementare la Centrul pentru știință în interes public, "pentru că dacă se vor întâmpla astfel de focare, consumatorii vor evita să mănânce o hrană foarte sănătoasă"., titrează NYT

