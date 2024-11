Social Salata sățioasă, care te ajută să scapi de kilogramele în plus. Este perfectă și pentru perioada de post







Un medic renumit a împărtășit recent o rețetă de salată, perfectă pentru prânz. Aceasta este atât sățioasă, cât și eficientă pentru pierderea în greutate. Preparatul este unul simplu dar plin de nutrienți, iar alături de câteva gustări reprezintă o combinație inteligentă de ingrediente care susțin pierderea în greutate. Ingredientele naturale, bogate în fibre și antioxidanți, contribuie la sănătatea generală și oferă o soluție delicioasă pentru o dietă echilibrată. Această abordare demonstrează că mesele simple, dar nutritive, sunt cheia pentru un stil de viață sănătos și o greutate optimă.

Ingrediente necesare pentru această salată pentru slăbit

Ingredientele pentru această salată au fost atent alese pentru beneficiile lor nutriționale. Pentru a o prepara ai nevoie de ceapă roșie, castravete, roșii tocate și năut. Ceapa roșie adaugă o savoare aparte și conține antioxidanți precum quercetina. Această substanță contribuie la reducerea inflamației și susține sănătatea cardiovasculară. Castravetele, fiind bogat în apă și fibre, ajută la hidratare și la senzația de sațietate. Roșiile tocate, pe lângă gustul lor proaspăt, oferă o sursă importantă de licopen. El este un antioxidant care protejează celulele și poate reduce riscul de boli cronice.

Năutul, una dintre cele mai versatile leguminoase, este baza proteică a acestei salate. El este o sursă excelentă de proteine vegetale și fibre, esențiale pentru o digestie sănătoasă și pentru a menține senzația de sațietate. Totodată, năutul furnizează minerale precum fierul și magneziul. Acestea ajută la menținerea energiei și la combaterea oboselii.

Dressing sănătos pentru diverse salate

Dr. Amir Khan, un medic cunoscut din NHS, este cel care a împărtășit această rețetă de salată. El o consumă la prânz și a ales un dressing simplu pentru ea, dar plin de savoare. Folosește un strop de ulei de măsline extra-virgin și suc de lămâie. Uleiul de măsline este o sursă de grăsimi mononesaturate sănătoase, care susțin sănătatea inimii și ajută la absorbția vitaminelor liposolubile din legume. De asemenea, oferă o textură plăcută și un gust aparte, intensificând aromele naturale ale legumelor.

Sucul de lămâie adaugă un strop de aciditate și prospețime. Nu are calorii și oferă o doză de vitamina C, un antioxidant care întărește sistemul imunitar și contribuie la sănătatea pielii. În plus, lămâia sprijină digestia și poate ajuta la reducerea balonării, o problemă comună în timpul unei diete. Această combinație de ulei de măsline și lămâie este un exemplu simplu de dressing sănătos. Este perfect pentru persoanele care vor să adauge gust salatelor fără a folosi sosuri grele sau bogate în calorii.

Pe lângă salată, medicul recomandă gustări nutritive

Masa de prânz a celebrului medic Amir Khan nu constă doar în această salată. Pe lângă ea, el adaugă gustări sănătoase precum nuci, fistic și afine. Nucile și fisticul sunt bogate în grăsimi sănătoase, proteine și fibre, oferind o senzație de sațietate de lungă durată. Un alt avantaj al lor este prevenirea fluctuațiilor mari ale glicemiei. În plus, sunt surse de vitamine și minerale precum magneziu, vitamina E și zinc, care susțin sănătatea inimii și a sistemului nervos.

Afinele, pe de altă parte, sunt recunoscute pentru conținutul lor ridicat de antioxidanți. Ele conțin antocianine, care protejează celulele și pot contribui la îmbunătățirea memoriei și a sănătății creierului. Fiind sărace în calorii, afinele sunt o alegere excelentă pentru cei care doresc să reducă zahărul adăugat, dar să aibă totuși un desert natural și plin de nutrienți. Aceste gustări echilibrate ajută la controlul apetitului și asigură un aport de energie constant, potrivit Mirror.