Salariu înzecit pentru „Ban” Petrescu

Dan Petrescu (51 de ani) a câștigat un nou titlu cu CFR Cluj, după ce reușise această performanță în sezonul trecut. „Bursucul” are trei astfel de trofee în vitrină, pentru că a devenit campion și cu Unirea Urziceni, în 2009. Fostul internațional român are putea să plece din nou din Gruia, totul depinzând de transfeurile pe care le vor face șefii CFRului, în următoarea lună.

Pleacă numai dacă e dat afară

Petrescu este conștient că ardelenii au șanse minime de-a pătrunde în grupele Ligii Campionilor, cu lotul actual, și a cerut întăriri. Între timp, tehnicianul a transmis un mesaj public, foarte clar. Eu sută la sută voi rămâne. Plec numai dacă mă dau afară cei de la CFR Cluj. Voi rămâne şi voi încerca să calific echipa în grupele unei cupe europene pentru că am promis că o voi face. Sunt oferte, am oferte clare, dar nu vreau să le aud. Să ştiţi că se apropie de ce ai zis (n.r. - contract de 5 milioane de euro), dar am zis că vreau să mă concentrez acum la CFR Cluj”, a afirmat antrenorul.

500.000 de euro salariu la CFR

„Bursucul” este plătit cu 500.000 de euro și dacă va da curs ofertei pe care o are pe masă, ar câștiga de zece ori mai mult. Anul trecut, Petrescu s-a despărțit de CFR, după câștigarea campionatului, și-a ajuns în China, la Guizhou Hengfeng, pentru un salariu de 2 milioane de euro. Fostul arbitru Ion Crăciunescu a vorbit și el despre o posibilă plecare a lui Petrescu.

„Trebuie să aducă jumătate de echipă”

„Dan Petrescu este un antrenor ambițios. Dacă nu se fac transferurile pe care le dorește, dacă nu se face ce s-a promis, va pleca din nou de la CFR! Să țineți minte! Cred că pleacă oriunde, pentru că are oferte și de afară. Eu așa cred că se va întâmpla. Are o situație delicată, îi pleacă doi jucători (n.r. Cristi Manea și Kevin Boli). Nu-i poate ține, deși la Boli a zis că are speranțe. Trebuie să aducă jumătate de echipă. Cei de acolo spun că nu poate să plece, dar eu cred că se poate”, a afirmat Crăciunescu la Digi Sport.

