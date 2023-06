Salariu de 3.000 de euro pentru un bucătar din Sri Lanka. Regele creveților din România: Ei muncesc, ai noștri stau la țigări

Pescobar a participat la un podcast unde a mărturisit că el nu mai are ”nervi” pentru angajații din România, care sunt plini de mofturi, și care nu muncesc atunci când el este plecat cu afaceri în alte părți.

Din acest motiv, Paul Nicolau a spus că a adus peste 80 de oameni Sri Lanka, țară unde oamenii au învățat să lucreze încă de mici în industria ospitalității.

”Bucătarii români sunt foarte buni, dar sunt foarte dificili. Eu nu mai am nervi. Când văd lucrurile macro și vreau să mă extind, nu mai am timp de fițe și figuri. Eu am timp doar de profesionalism, atât. Eu am negociat cu tine un salariu, niște condiții. Eu mi le respect și dacă sunt plecat în Sri Lanka, tu de ce nu ți le respecți cât sunt plecat. Nu muncesc, stau la țigări, românisme. Ei, uite, bucătarii din Sri Lanka nu știu de românisme. Ei muncesc”, a spus Paul Nicolau, patronul restaurantului Taverna Racilor.

I-a pus și la bacșiș

Pescobar a mai dezvăluit secretul pentru care este respectat de angajații săi străini. Pe lângă un salariu generos, pe care aceștia îl primesc, i-a inclus și la împărțirea bacșișului.

În plus, condițiile de cazare sunt mai multe decât generoase, angajații străini locuind cel mult câte patru într-o cameră. Pescobar a mai spus că a cumpărat mai multe apartament, într-un cartier de blocuri, nou construit la marginea Capitalei, unde și-a cazat toți angajații. Dacă alți patroni din România, preferă să îi cazeze pe asiatic câte 16 într-o cameră, Nicolau a mai afirmat că el nu practică acest ”sclavagism”, și din acest motiv se bucură de respectul oamenilor.

Un bucătar de la Taverna Racilor ajunge să câștige și de trei ori mai multe decât un bucătar român.

”Sunt cuminți, curați, buni. La mine, bucătarul chef a venit pe 650 de euro și acum câștigă 2800 de euro, plus bonusuri 3000”, a mărturisit Paul Nicolau în cadrul podcastului realizat de Viorel Grigoroiu, potrivit Antena3.