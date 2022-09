Salariile și pensiile ar putea fi mărite cu 10%. Guvernul pregătește măsuri pentru o iarnă teribilă

Marius Budăi a anunțat că partidul din care face parte a lansat un program ce cuprinde măsuri sociale pentru sprijinul cetățenilor în această iarnă.

Conform ministrului, în cuprinsul programului, printre primele măsuri solicitate sunt majorările pensiilor cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023, luând în calcul analizele făcute.

Ministrul a adus în discuție și majorarea salariului minim brut.

„Începând de astăzi (luni), la nivelul Ministerului Muncii am declanșat în cadrul Comisiei de Dialog Social o discuție cu partenerii sociali, patronatele și sindicatele, astfel încât de la 1 ianuarie să avem o creștere a salariului minim brut garantat în plată, ținând cont și de directiva nou aprobată privind salariul minim adecvat”, a declarat Budăi, potrivit Mediafax.

Promisiuni în lanț date de ministrul muncii

În ultimele săptămâni, ministrul muncii a venit cu promisiuni în lanț în ceea ce privește majorarea pensiei și a salariului minim brut. Astfel, el a susținut în repetate rânduri că de anul viitor românii vor primi pensii mărite.

„Va fi o majorare de la 1 ianuarie 2023. Valoarea majorării urmează să fie regăsită în momentul în care vom construi bugetul pe anul 2023. Am vazut că şi preşedintele PSD Marcel Ciolacu şi premierul au spus că ne dorim şi vom reuşi în acest an să aprobăm deja bugetul pentru 2023”, a declarat zilele trecute Budăi.

De asemenea, el a anunțat că a vorbit cu premierul Nicolae Ciucă și cu președintele PSD Marcel Ciolacu despre începerea discuțiilor despre majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei.

În plus, el preciza că majorările de pensii cu doar 5% nu sunt suficiente, în special pentru cei cu venituri mici.

„Eu am spus-o foarte clar în ședințele coaliției, o majorare cu doar 5%, plus majorarea de la început de an, cea de 10%, nu sunt suficiente. O spun cu mâhnire, dar decizia pe care o vom lua va veni în sprijinul seniorilor, doar pentru a menține puterea de cumpărare. Nu putem vorbi nicidecum, în aceste momente, de creșterea puterii de cumpărare”, a precizat Budăi.