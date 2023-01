Salarii de nababi pentru angajații de la Parlament. Doar sporurile sunt cât un salariul minim!

Chiar și așa, sporurilor angajaților din Parlament rămân semnificative, iar aceste sume variază în funcție de postul ocupat. Unele indemnizații sunt atât de mari, încât ajung până la valoarea salariului minim pe economie.

Ce salarii vor primi angajații din Parlament

După majorarea salarială de 10% pentru angajații din Parlament, aceștia vor primi în plus sute de lei. Aceștia beneficiază și de indemnizație. Astfel, un secretar general cu studii superioare are un salariu 20,194 lei, plus un spor de condiţii vătămătoare, în valoare de 3.000 de lei.

Un secretar general adjunct primește 19.000 de lei și un sport de 2.800 de lei, iar un șef de departament are un salariu de 15.443 lei și un spor de 2.315 lei. Un director primește 13.722 lei, plus un spor 2.058 lei. Salarii de mii de lei au și simpli angajați, cum ar fi persoana angajată pe postul de Operator Xerox.

Şef serviciu – 12.279 lei + spor 1.783 lei;

Şef birou – 10.494 lei + spor 1.574 lei;

Consilier parlamentar – 9.425 lei + spor 1.414 lei;

Cofetar/ osptar/ inspector de securitate – 4.915 lei + spor 551 lei;

Bucătar – 4.915 lei + spor 551 lei;

Operator Xerox – 4.833 lei + spor – 528 lei, conform antena3.ro.

Salariile membrilor Camerei Deputaților

Potrivit legii salarizării, deputații nu primesc salarii și indemnizații de parlamentar. Venitul lunar al unui deputat este de 18.720 lei, iar dacă ocupă și funcții în Parlament, indemnizația lunară crește.

Președintele Camerei Deputațiior are o indemnizație lunară de 23.920 lei brut, adică 13.993 net, în timp ce vicepreședinții Camerei Deputații au o indemnizație de 22.256 lei brut. Secretarii şi chestorii Camerei Deputaţilor primesc lunar 21.840 lei brut, iar liderii grupurilor parlamentare Camerei Deputaţilor au câte o indemnizație de 20.800 lei brut.

Preşedinţii comisiilor permanente din Camera Deputaţilor primesc 20.176 lei brut pe lună, vicepreşedinţii comisiilor permanente Camerei Deputaţilor sunt remunerați cu 19.552 lei brut, secretarii comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor au o indemnizație lunară de 19.136 lei brut, iar deputaţii care nu ocupă niciuna dintre funcțiile de mai sus primesc lunar 18.720 lei brut.