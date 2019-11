În primul caz, este vorba despre o fetiţă din judeţul Ilfov, care a împlinit recent un anișor. La 10 ani, copila cântărește doar 12 kilograme și suferă de boli grave. Ajutată de mama ei, micuța a pregătit scrisoarea pentru Moș Crăciun, iar dorințele sale au ajuns și la îndrăgita cântăreață, care a lansat un apel către toți apropiații și fanii ei.

„Dragă Moșule,

Mă numesc Bianca și am 10 anișori, sufăr de foarte multe probleme de sănătate: eplepsie, retard fizic și psihic, scolioză în forma literei S, tetrapareză spastică, displazie de șold. Dar, cu toate acestea sunt o fetiță tare frumușică.

Eu am nevoie de multă kinetoterapie și ergoterapie. În plus, trebuie să mă hrănesc cu un lapte special (…) care mă ajută să iau în greutate, pentru că am doar 12 kilograme. Mai am nevoie de un medicament – Tonotil N – dar și de pampers – nr. 5. Te aștept cu drag, Moșule” este scrisoarea emoționantă care a ajuns la Betty.

Betty, care este şi ea mama unui băieţel, a postat pe pagina sa de socializare un apel către fani să îi întindă o mână de ajutor copilei aflate în suferință.

Aceştia o pot face trimițând pachete cu cele necesare la adresa mamei acesteia – Alexandra Vasile locuiește în satul Căciulați din județul Ilfov.

La scurt timp după ce a aflat despre cazul teribil al fetiței din Ilfov, Betty a descoperit o altă poveste tristă.

Andrei Oteșanu, un tânăr din orașul Brezoi a primit recent un diagnostic crunt și, deși i-a fost extirpată o tumoră gravă, acum, el se confruntă cu alte probleme și… pentru salvarea lui, părinții și prietenii se chinuie să strângă suma de 50.000 de euro.

„(…), student al Facultății de Limbi Străine din Sibiu, a fost diagnosticat cu Condrosarcom Calcanean Drept (o tumoră agresivă la nivelul călcâiului) și a fost operat în data de 11.10.2019 pentru extirparea tumorii. În perioada următoare operației, evoluța boii nu a fost una favorabilă. Zilele trecute, Andrei a făcut un PET-CT prin care se evidențiază adenopatii la nivelul regiunii popliteale dreapta și abdomino-pelvine.

În continuare, Andrei are nevoie de investigații suplimentare atât în țară, cât și în străinătate, care știm cu toții, costă. (…). Toate acestea ajung la suma de 50.000 de euro. (…)” se arată în postarea publică distribuită de fiica lui Florin Salam, potrivit cancan.ro

