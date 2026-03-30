Sacrificiile făcute de Mircea Lucescu pentru a prelua naționala la 78 de ani. Familia s-a opus

Grigore Sichitiu, fost colaborator apropiat și prieten de familie al lui Mircea Lucescu, a povestit pentru ProSport despre perioada în care legendarul antrenor a preluat echipa națională de fotbal a României, pe 6 august 2024, la vârsta de 78 de ani.

Sichitiu a spus că familia Lucescu, în special fiul său, Răzvan, și soția sa, Neli, au fost reticenți față de această decizie. „Doamna Neli și Răzvan chiar nu și-au dorit ca el să mai lucreze și să preia acest post, ținând cont de problemele de sănătate pe care le-a avut anterior”, a explicat fostul colaborator.

Fostul director sportiv a amintit și de episoadele din trecut când Mircea Lucescu a trecut prin probleme cardiace în timpul cantonamentelor internaționale. „După 63-64 de ani cam este cazul să pui stop aceste meserii, dacă vrei să o duci liniștit până la finalul vieții”, a subliniat Sichitiu, referindu-se la exemplele unor antrenori care s-au retras înainte de a risca sănătatea.

Cu toate acestea, pasiunea și ambiția l-au împins pe Lucescu să continue. Fostul selecționer și-a dorit să califice România la un Campionat Mondial și să fie cel mai vârstnic tehnician care conduce o națională la un turneu final. Grigore Sichitiu a declarat că Mircea Lucescu n-a vrut sa renunțe la fotbal nicio secundă pentru a fost marea lui pasiune.

„Alții la 78 de ani se plimbau de mult prin parc, dar Mircea a ales să muncească, pentru că a iubit enorm fotbalul”, a spus Sichitiu.

Palmaresul său rămâne impresionant: dublu campion în România cu Dinamo și Rapid, dublu campion în Ucraina cu Sahtior și Dinamo Kiev, dublu campion în Turcia cu Galatasaray și Beșiktaș, câștigător al Cupei UEFA cu Sahtior și al Supercupei Europei cu Galatasaray.

Sichitiu a dezvăluit și detalii despre un incident recent, când Mircea Lucescu a avut nevoie de intervenție medicală de urgență în timpul unei ședințe cu jucătorii naționalei: „S-a pus pe scaun și nu mai mișca. Să îi dea Dumnezeu multă sănătate medicului care a intervenit prompt și i-a salvat viața”.

În ciuda tuturor riscurilor, Lucescu este considerat un exemplu de dedicare totală pentru fotbalul românesc. Sichitiu a concluzionat: „Când Mircea a spus că totul s-a terminat, atunci și eu cred că acum chiar că nu va mai antrena”.