EVZ Special Sabrina Marinescu: „Business-ul seamănă cu cel care îl conduce". Povestea lanțului de restaurante Avocadoo







Industria HoReCa este cunoscută ca fiind foarte exigentă. Cu toate acestea, prin dedicare, ambiție și muncă, Sabrina Marinescu a reușit să înființeze o afacere fructuoasă în acest domeniu. Stereotipurile, descurajarea celorlalți și numeroasele provocări nu au împiedicat-o să-și îndeplinească visul. Sabrina este co-fondatoarea lanțului de restaurante Avocadoo iar anul trecut afacerea ei a câștigat locul II la categoria „Cel mai bun QSR” în cadrul Romanian Hospitality awards.

Avocadoo este un lanț de restaurante de tip fast-food care oferă clienților săi mâncare sănătoasă. Meniul este format din două tipuri de produse: cele fixe, disponibile pe tot parcursul anului, și cele sezoniere, care se schimbă în funcție de anotimp. Toate preparatele din meniu sunt pe baza fructului avocadoo. Cât despre Sabrina, ce pot spune este că mă inspiră, din toate punctele de vedere. Este genul de antreprenor care nu a creat doar o afecere, ci a dat naștere unei comunități, atât printre clienții săi cât și printre angajați. Este genul de om a cărei energie și pasiune sunt pur și simplu molipsitoare. Sabrina este o luptătoare iar povestea afacerii sale va inspira orice tânăr dornic să devină antreprenor.

Povestea Sabrinei Marinescu

Călătoria Sabrinei în lumea afacerilor a început din copilărie, Sabrina fiind născută într-o familie de antreprenori. Părinții ei au fost primii proprietari ai hotelului Vega din Mamaia, Constanța. Tânăra a crescut pe holurile hotelului și a fost implicată în afacerea familiei încă de când era copil. „De la 9 ani am început să am responsabilități. Părinții mei îmi dădeau diverse task-uri de realizat și primeam la schimb bani de buzunar”, a povestit Sabrina.

Sabrina a urmat o facultate de business la Paris. Când s-a întors în țară, ea a pus bazele primei sale afaceri. „Am avut mai multe business-uri înainte de Avocadoo. Unele dintre ele au fost de succes. Altele au fost lecții dificile, însă prețioase. Este extrem de valoroasă informația pe care o înveți din eșecuri. Când am început Avocadoo, deja aveam patru ani de experiență în business. La 26 de ani am pornit o afacere de la zero alături de două prietene din copilărie. Această afacere a avut o cifră de afaceri de 2,2 milioane de euro iar din profitul ei am pus bazele business-ului actual” a spus Sabrina.

Cum s-a născut Avocadoo

Antreprenoarea iubește mâncarea bună și mi-a spus chiar că uneori își plănuiește călătoriile în funcție de restaurantele la care ar vrea să mănânce. „Dacă am mâncat ceva ce nu mi-a plăcut, ziua aceea este compromisă”, a explicat Sabrina. „Problema la mâncarea gustoasă este că, de obicei, este și nesănătoasă. Așadar, ne bucurăm de acea masă, însă câteva ore mai târziu ne doare stomacul. Mi-am dorit să aduc pe piață un produs pe care să-l pot mânca cu plăcere dar care să fie și sănătos.

În perioada în care era studentă în Paris, Sabrina obișnuia să ia prânzul în oraș. „Acolo existau multe localuri care ofereau mâncare sănătoasă, servită rapid și la un preț accesibil. Atunci când m-am întors înapoi în țară, mi-am dat seama că aici nu aveam astfel de opțiuni”, a povestit ea. Sabrina a lucrat mult pentru a schița conceptul pe care urma să-l aibă restaurantul său. După care a demarat procesul de căutare al unui spațiu în București, care a durat mai bine de doi ani.

Un succes neașteptat

Într-un final, s-a eliberat un spațiu în incinta complexului comercial Băneasa Shopping City iar Sabrina nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să-l preia ea. Schița inițială, însă, era concepută pentru un restaurant, nu un fastfood. „A trebuit să schimb aproape tot conceptul”, a spus antreprenoarea. Acolo, în interiorul unui mall, lângă MCDonald’s și KFC, ea urma să deschidă un local în care se servește mâncare sănătoasă. „Nimeni nu mă lua în serios”, a spus ea. „Mă vedeau femeie, blondă, și mai și vorbeam de floricele de avocado... Râdeau de mine când mă auzeau.” Chiar și cel care a ajutat-o cu închirierea spațiului din mall i-a spus „îți dau maxim trei luni”. Cam descurajant, nu-i așa?

Însă antreprenoarea noastră nu s-a lăsat intimidată de râsetele celor din jurul ei și și-a văzut în continuare de treabă. Se spune că dragostea apare atunci când te aștepți mai puțin. Ei bine, dragostea oamenilor pentru Avocadoo a lovit-o pe Sabrina din plin și în mod complet neașteptat. În timp ce ea lucra la amenajarea spațiului, a pus un banner pe fațada localului. În cele două luni în care s-au făcut amenajări, oamenii fotografiau în continuu acel banner și întrebau „când deschideți?”. La un moment dat, s-a auzit chiar și la radio „Avocadoo din Băneasa, când deschideți?”. „Când am deschis, a fost haos. Încă de la ora 10:00 dimineața era coadă”, a povestit Sabrina.

Luptele care se ascund în spatele unui concept inovator

Antreprenoarea a fost casieriță timp de 48 de zile după deschiderea primei locații Avocadoo. „Nu găseam oameni și nici nu am avut timp să caut”, a spus ea. Acest succes instant pe care l-a avut se datorează faptului că Sabrina a introdus în domeniul fastfood-ului două valori care până atunci nu se găseau: estetica preparatelor și mâncarea sănătoasă. „Am ținut mult la felul în care arătau produsele și la calitatea ingredientelor.” Volumul mare a ajutat-o pe Sabrina să obțină din prima prețuri bune la furnizori. Prima locație Avocadoo a intrat pe profit după 10 luni de la deschidere, investiția inițială fiind de 120 de mii de euro.

Sabrina a recunoscut că, pentru un fastfood, Avocadoo are prețuri destul de mari. Bonul lor mediu este în valoare de 77 RON. „Dacă vrem să păstrăm calitatea, însă, nu avem de ales”, a explicat ea. După cum am menționat deja, Sabrina ține foarte mult la calitatea ingredientelor folosite. Ea și-a convins chiar și furnizorii să aducă, special pentru Avocadoo, avocado de calitatea I. „Ce găsim în supermarket sunt avocado calitatea III. Până să convingem noi furnizorii să ne facă rost de calitatea I, aceasta nu se găsea în România. Cu mango este aceeași poveste. Nouă ne aduc mango adevărat, nu din aceia care se coc la lampă în drum spre România”, a explicat antreprenoarea.

Provocări legate de materia primă

Însă provocările legate de materia primă sunt numeroase și greu de gestionat. În ultimii ani, din cauza inflației, costurile alimentelor au crescut cu 10%. „România are prețuri de achiziție extrem de mari, pentru că ne bazăm în mare parte pe import. Aproape toate produsele pe care le cumpăr sunt importate. Cu toate acestea, România este printre țările europene care exportă alimente la un preț foarte mic,” a spus Sabrina.

Inițial, Sabrina a pornit la drum cu intenția de a oferi clienților Avocadoo doar preparate din produse locale. Pe parcurs, și-a dat seama că este foarte greu să lucrezi cu producători locali atunci când ai un volum foarte mare de comenzi. Fiecare locație Avocadoo are în medie 500 de clienți pe zi. De asemenea, în acest restaurant nu se țin stock-uri, toate ingredientele fiind proaspete. „Am lucrate foarte mult pentru a convinge furnizorii să lucreze cu producători locali. Astfel, în cazul în care unui producător îi lipsește un produs sau cantitatea care nouă ne este necesară, furnizorul să poată suplimenta el.”

Pasiunea molipsitoare

Știm cu toții că domeniul alimentar este plin de provocări. Nu oricine rezistă presiunilor și dinamicii haotice care vin la pachet cu o afacere în acest sector de activitate. Însă Sabrina nu este oricine. Ea este o persoană veselă, ambițioasă, cu o pasiune molipsitoare pentru afacerea sa. „Ce-mi place cel mai mult în restaurant este faptul că poți vedea instant rezultatul muncii tale. Obții feedback de la clienți pe loc, și la fel de rapid poți face și schimbări, rectificări”, a povestit antreprenoarea.

Pasiunea sa pentru ceea ce face s-a transmis către echipa Avocadoo. „Am început această afacere cu șapte oameni. Toți au rămas în echipa mea iar acum sunt manageri, șefi de tură, bucătari chef...”, și-a amintit Sabrina. Ea ne-a povestit chiar faptul că unele fete își desenează pe unghii un avocado. Cumva, fără să fi făcut un efort în acest sens, Sabrina și-a tranformat echipa într-o familie. „Ei se simt parte din Avocadoo, este al lor la fel de mult cât este și al meu. Am creat o comunitate.”

Secretul Sabrinei

Sabrina este printre puținii antreprenori din domeniul HoReCa, care nu se confruntă și nu s-a confruntat niciodată cu lipsa de personal. Care este secretul ei? A pus suflet în tot ceea ce a construit. „Business-ul este ceva foarte personal și seamănă cu cel care îl conduce. Astfel, am atras oameni cu aceeași pasiune, aceleași valori... Totodată i-am și lăsat să experimenteze rețete noi, și mereu îi laud și îi apreciez atunci când fac ceva bine.”

Același sentiment de comunitate s-a transmis și către clienții Avocadoo. Sabrina a fost întodeauna deschisă la sugestii și critici din partea clienților săi. Ea este cea care răspunde la mesaje pe rețelele de socializare. „Clienții îmi scriu și idei de preparate pe care aș putea să le introduc, și de multe ori am ținut cont de ele și le-am introdus în meniu. Îmi place faptul că se simt și ei parte din Avocadoo și că am reușit să creăm o comunitate și printre clienți.”

Evoluția nu este liniară

Cu toate acestea, lumea afacerilor nu a fost mereu blândă cu Sabrina. Ea s-a confruntat mult timp cu stereotipurile legate de femei în acest domeniu, simțind mereu nevoia să dovedească faptul că le poate face pe toate. „Am învățat pe calea cea grea că nu trebuie să încerci să fi bun la toate.” După ce a intrat în ‚burnout’ și a reușit să depășească această etapă, ea a acceptat faptul ca este o persoană creativă, un om de marketing și un creator de concepte. „Nu sunt un manager bun. Dacă mă implic mult în partea operațională, nu reușesc să mai creez. De aceea am ales să mă bazez pe manageri să se ocupe de partea asta. Este perfect în regulă să recunoști că sunt oameni care sunt mai buni decât tine la anumite lucruri.”

Până anul acesta Sabrina deținea trei restaurante Avocadoo, iar cifra de afaceri în 2023 a fost de aproape 3 milioane de euro. Anul acesta ea a decis să închidă una din locațiile Avocadoo. „Planul pentru anul acesta era să ne extindem însă acest lucru nu a mai fost posibil pentru că am simțit o piață instabilă. Așadar am ales să facem un pas în spate și ne reorganizăm. Astfel, când piața se va stabiliza din nou, noi vom fi pregătiți să creștem într-un mod sănătos. Una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat de când sunt antreprenor este faptul că evoluția nu este niciodată liniară”, a spus Sabrina.

Anul acesta, Avocadoo a fost din nou nominalizat la Romanian Hospitality Awards. Restaurantul Sabrinei este nominalizat la trei categorii: cel mai bun QSR, cel mai bun antreprenor și cea mai bună comunicare în ospitalitate. Evenimentul de anul acesta va avea loc pe data de 9 octombrie 2024, la Ateneul Roman.