Cea mai sexy casieriță din lume își caută iubit. Cine este Elaine Victoria. Foto

Cea mai sexy casieriță din lume își caută iubit. Cine este Elaine Victoria.







Elaine Victoria, o tânără în vârstă de 21 de ani din Hamburg, Germania, a fost încoronată cea mai sexy casieriță din lume. Într-o zi oarecare, pentru a sparge monotonia, tânăra s-a filmat la casa de marcat făcând playback și dansând pe melodia Wild, a cântăreței britanice Jessie J.

Imaginile cu ea, în uniforma supermarketului Aldi, au devenit virale. Videoclipul a adunat 45,2 milioane de vizualizări, 2,1 milioane de aprecieri și peste 25.000 de comentarii din partea fanilor, mulți descriind-o drept „frumoasă" și „uimitoare".

Cu toate acestea, după succesul uriaș, Elaine a venit cu un mesaj surprinzător. Tânăra a dezvăluit că, deși area atâția admiratori, nu are noroc în dragoste. „Când mă uit la filme romantice, îmi dau seama că nu am avut niciodată o astfel de relație, deși întotdeauna am crezut că am avut una".

Frumoasa Elaine Victoria, o casieriță fără noroc în dragoste

Elaine, care a primit porecla de Aldi Girl, a mai spus că teama de a fi singură a fost o mare parte din motivul pentru care a rămas în unele dintre iubirile ei eșuate: "M-am agățat de tot ceea ce mi-a oferit dragostea. Indiferent de prețul pe care a trebuit să îl plătesc la momentul respectiv".

În ciuda faptului că nu are noroc în dragoste, Elaine are în mod clar un viitor strălucit și profitabil în calitate de creatoare de conținut cu normă întreagă, dacă alege să își părăsească locul de muncă la lanțul de supermarketuri. În prezent, Elaine este reprezentată de o companie de management și continuă să ajungă la mii de fani cu videoclipurile sale despre sincronizarea buzelor. În același timp, îl așteaptă pe Făt-Frumos.

De remarcat că, după succesul tinerei Elaine Victoria, multe casierițe au încercat să o imite, însă nu au reușit s-o detroneze.