Născută sub numele Jo Raquel Tejada în Chicago în 1940, ea a dorit inițial să danseze. Legendarul fizic al lui Raquel s-a dovedit de fapt un obstacol. Vorbind cu Sunday Post în 2018, ea a dezvăluit că „a muncit din greu până am împlinit 17 ani – moment în care am crescut destul de bineînțeles, iar instructorul meu mi-a spus că într-adevăr nu am figură pentru balet”.

Dar, a început să participe la concursuri de frumusețe, și apoi s-a mutat pe micul ecran. Raquel nu juca roluri, ci prezenta rubrica meteo la KFMB. S-a căsătorit cu James Welch, pe care îl cunoștea încă din liceu și au avut doi copii – Tahnee (acum actriță ea însăși) și Damon.

De la starea vremii la Hollywood

A fost doar o chestiune de timp până când luminile puternice de la Hollywood să se focuseze pe ea. Căsătoria lui Raquel s-a încheiat și a decis să meargă la Los Angeles cu copiii ei în 1963. În anul următor a debutat în film în „A House Is Not A Home” cu Shelley Winters.

